Potrivit ISU Alba, planul roșu a fost declanșat după un apel care semnala izbucnirea unui incendiu în subsolul unității medicale.
La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, un echipaj de descarcerare și o autospecială de prim ajutor medical.
Incendiul a fost cauzat de un corp de iluminat tip neon aflat într-o boxă de la subsol, acesta degajând fum.
Reprezentanții ISU au precizat că, în aceste condiții, nu se impune evacuarea persoanelor din spital.
Ulterior, planul roșu de intervenție a fost dezactivat, iar pompierii continuă acțiunea de localizare și stingere a incendiului.
