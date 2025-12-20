Piesa a câștigat Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă românească a anului în 2003 și a fost adaptată ca teatru radiofonic, fiind apreciată pentru modul în care captează esența tranziției românești prin intermediul unor situații de viață credibile.

Regia artistică: Attila Vizauer.

În distribuţie: Dan Condurache, Cristian Iacob, Ionel Mihăilescu, Adriana Trandafir, Mitică Popescu, Dumitru Chesa, Stan Petrişor, Gheorghe Pufulete, Pavel Bartoş.

Redactor şi producător: Domnica Ţundrea. Înregistrare din anul 2004.

Piesa de teatru „Tatăl nostru, care eşti în supermarket”, scrisă de dramaturgul român Petre Barbu, este o operă care explorează teme precum tranziția post-comunistă, consumerismul, singurătatea și alienarea socială în România contemporană.

Titlul în sine, o parodie a rugăciunii „Tatăl nostru”, sugerează o deturnare a spiritualității către materialism, supermarketul devenind un fel de lăcaș de cult modern.

Petre Barbu este jurnalist și scriitor. Lucrează în presă din martie 1990. A lucrat la publicațiile „Flacăra”, „Cuvântul”, „Capital” și „Adevărul”. În prezent, este senior-editor la „Forbes România” și editorialist Libertatea. A publicat volume de proză și publicistică. A câștigat de două ori premiul de dramaturgie „Cea mai bună piesă a anului” – UNITER.

