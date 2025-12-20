Bansko din Bulgaria a fost desemnată cea mai ieftină stațiune de schi din Europa

Este vorba de stațiunea de schi Bansko din Bulgaria, care atrage turiștii cu prețuri extrem de mici. O zi de schi în această stațiune costă doar 32 de euro, iar o halbă de bere este disponibilă pentru doar un euro, relatează publicația elvețiană Blick. Totodată, Bansko, situată la poalele Munților Pirin, la o altitudine de 925 de metri, a fost desemnată cea mai ieftină stațiune de schi din Europa, potrivit „European Ski Index”.

Ea dispune de 75 de kilometri de pârtii și 14 instalații de transport pe cablu, fiind ideală pentru schiorii care preferă să evite aglomerația și să se bucure de sport într-un ritm relaxat. Stațiunea este considerată sigură din punct de vedere al zăpezii, având instalații care urcă până la altitudinea de 2.580 de metri.

În plus, orașul oferă un farmec autentic bulgăresc, cu 150 de restaurante și baruri, și o populație de aproximativ 10.000 de locuitori. Prețurile pentru cazare sunt la fel de atrăgătoare: o noapte într-un hotel de trei stele costă aproximativ 60 de euro pentru o cameră dublă.

Bansko este, de asemenea, o destinație recunoscută în circuitul Cupei Mondiale de Schi. Următoarea competiție din cadrul Cupei Mondiale va avea loc la Bansko în ianuarie 2026.

Prețuri mari în stațiunile de schi din Elveția

În comparație, o săptămână de vacanță la schi în stațiunile elvețiene poate ajunge la sume considerabile. Studiile efectuate de Bank Cler, o bancă elvețiană cu sediul în Basel, și de institutul de cercetări economice Bak Economics, din Elveția, arată că, în sezonul actual, prețurile au crescut în medie cu 10%, potrivit publicației citate.

În Airolo, cantonul Ticino, singurul canton elvețian situat în întregime pe versanții sudici ai Alpilor, o familie de patru persoane ar plăti peste 3.600 de euro pentru o săptămână în februarie, în timp ce la Zermatt, în cantonul Valais, din partea sud-vestică a Elveției, în Alpii Penini, costurile pot ajunge la 12.644 de euro pentru aceeași perioadă.

Costul unui abonament de o zi în Poiana Brașov

În Poiana Brașov, unul dintre cele mai populare și mai dezvoltate resorturi de schi din România, prețurile variază. Pentru sezonul 2025-2026, un abonament de o zi pentru adulți costă în jur de 240 lei, iar pentru copii (6-12 ani) este de aproximativ 140 lei.

Există și opțiuni cu reducere (după ora 11:00, 13:00, 14:00) sau abonamente pe mai multe zile/ore, cu tarife mai mici, plus costuri suplimentare pentru lecții de schi/snowboard (cca. 250-300+ lei/oră per persoană, în funcție de grup) și închiriere echipament, potrivit Schi Poiana Brașov.

Cât faci cu mașina de la București la Bansko

Una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru a ajunge din București în Bansko este condusul cu mașina, care durează aproximativ 8 ore pe o distanță de 495-515 km. Din Capitala României la Bansko se poate călători și cu autobuzul, existând curse directe mai ales în sezonul de schi, durata fiind de aproximativ 10–12 ore, avantajul fiind costul mai mic și faptul că nu trebuie să conduci, însă călătoria este mai lungă decât cu mașina.

O altă opțiune este trenul până la Sofia, care durează aproximativ 9–10 ore, urmat de un autobuz local până la Bansko, încă aproximativ 2–3 ore. De asemenea, se poate zbura de la București la Sofia în aproximativ o oră și apoi se poate continua cu un transfer auto sau autobuz până la Bansko în 2–3 ore.

