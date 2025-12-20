Accidentul s-a petrecut între localitățile Dalnic și Albiș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Covasna, primul echipaj sosit la fața locului a fost ambulanța SMURD B2 din Târgu Secuiesc, care a constatat că nu existau persoane încarcerate și a început evaluarea victimelor.

Ulterior, s-a stabilit că nu au fost înregistrate cazuri critice.

În urma evaluării medicale, s-a decis transportarea la Unitatea de Primiri Urgențe din Sfântu Gheorghe a patru adulți și a unui minor, toți conștienți și cu leziuni ușoare.

Celelalte 12 persoane implicate au refuzat transportul la spital.

La intervenție au participat echipaje de la ISU Covasna și ISU Brașov, mai multe ambulanțe, precum și o autospecială medicală destinată intervențiilor cu victime multiple.

