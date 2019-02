În timpul audierii, care a durat aproximativ 70 de minute, fosta șefă a DNA a făcut o prezentare a activității sale de procuror și a răspuns întrebărilor europarlamentarilor. În introducere, Kovesi a vorbit în limba engleză, anunțând că la întrebări va răspunde în limba română, pentru „că mulți români urmăresc audirea”.

Cu toate că unii eurodeputați români au încercat să o pună în dificultate, alți parlamentari străini și-au manifestat sprijinul și solidaritatea. La un moment dat, când a depășit timpul alocat la întrebările adresate de Cătălin Ivan, președintele de ședință i-a permis să vorbească mai mult, spunând că a economisit timp la alte răspunsuri date anterior.

Cătălin Ivan (neafiliați): „În PE şi aceste două comisii discutăm de câteva valori: independenţa justiţiei, toleranţă faţă de corupţie, dreptul la liberă exprimare, libertatea presei. Este adevărat că CSM a constatat că DNA a influenţat instanţa într-un proces care vă viza direct?

Este adevărat că SRI a făcut parte din echipele mixte care au selectat probe instrumentate?

Cum explicaţi că 40% din cazurile DNA s-au soldat cu achitări?”

Laura Codruța Kovesi: „Am avut un proces vizând nişte afirmaţii mincinoase, în cadrul unei emisiuni, proces care a durat 4 ani şi s-a decis definitiv că am fost defăimată nedrept. Am câştigat şi în primă instanţă şi în calea de atac, au fost implicaţi mulţi judecători, nu am făcut niciun act pentru a influenţa, procesele au fost publice, mai multe instanţe diferite mi-au dat dreptate. Dacă CSM a constatat că a fost influenţat un judecător, un raport al inspecţiei arată că judecătorii spun că nu au fost influenţaţi. Raportul la care vă referiţi e atacat la ICCJ (Înalta Curte de Casație și Justiție-n.r.) şi nu avem o decizie definitivă.

Ofiţerii SRI nu au administrat probe, nu au participat în procesul penal. Au fost sesizări. Probele au fost administrate de procurori, s-au administrat în faza judecăţii.

În fiecare an procentul de achitări e afişat pe site. Ultimul raport arată un procent de 36%.

Dar, rata reală a achitărilor e de 13,6%. Diferenta sunt achitări datorate unor dezincriminări ale unor fapte penale, respectiv a abuzului în serviciu. Mai mult de jumătate din achitări sunt pentru dezincriminarea faptelor”.

Traian Ungureanu (PPE): „Situația extraordinară, dar reală, a României în care Guvernul care va face propunerile de procurori vă este ostil. Cum veți rezolva această problemă de lucru și de imagine?”

Laura Codruța Kovesi: „În ceea ce privește activitatea procurorilor delegați europeni, instrucțiunile se vor da de către camera permanentă. Din care face parte și procurorul șef european. Deci, procurorii delegați vor trebui să respecte instrucțiunile camerei permanente. Da, Guvernul este ostil față de Laura Codruța Kovesi, dar nu trebuie să fie ostil față de EPPO, din care vor face parte și câțiva procurori români. Indiferent de cât de ostil sau prietenos este un guvern, trebuie să-ți faci treaba cât mai bine”.

Maria Grapini: „În ce mod aţi promova rolul procurorului european şi al procurorilor delegaţi? Aţi răspuns inexact, CSM (Consiliul Superior al Magistraturii-n.r.) v-a dat răspuns la contestatia făcută, că nu vi s-a refuzat gradul profesional de Parchet General. Cum garantaţi un management corect după ce aţi fost demisă constituţional din funcţia de şef al DNA?”

Laura Codruța Kovesi: „Rolul proactiv al procurorului european şi al celor delegati va fi conform normelor. Privind gradul profesional nu sunt la curent cu ce a făcut CSM, condiţia prevăzută de lege nu are legătură cu gradul profesional. Sunt primul procuror căruia i s-a refuzat această cerere, dar nu e o condiție prevăzută de lege.

Revocarea din funcţia de procuror-şef a venit ca urmare a unei decizii a CCR (Curtea Constituțională a României-n.r.) în care nu am fost parte în proces. CCR a judecat un conflict între preşedinte, Guvern şi Ministerul Justiţiei, nu am fost citată, nu am avut posibilitatea de a mă apăra. Din acest motiv s-a trimis plângere la CEDO, care a trecut de filtru şi urmează să vedem ce decizie se va lua. Această plângere vizează chestiuni de principiu, dacă procurorii din România mai sunt sau nu independenţi”.

Monica Macovei: „Îmi pare rău că întrebările puse în majoritatea lor sunt nu față de ce puteți face pentru EPPO ci față de niște acuzații. Care este experiența în cazurile de mare fraudă și care este practica dvs la presiunile politice? Frauda cu fonduri europene se întâmplă în principal în Europa de Est, aici vorbim de corupție sistemică. Dați câteva exemple concrete?”

Laura Codruța Kovesi: „În aceea ce privește dosarul penal, sunt nevinovată. Sunt acuzații care vizează extrădarea unei persoane dintr-o altă țară.

Despre condamnările și presiunile politice, DNA în fiecare an a trimis în instanță în jur de 1.000 de inculpați, dintre care au fost judecate circa 900 de persoane.

Despre presiunile politice, atât în calitate de procuror șef al DNA și de procuror general, am spus că atunci când mă va suna un politican voi face public acest lucru. A fost o măsură preventivă bună, pentru că acest lucru nu s-a întâmplat. Au fost presiuni externe, dar de fiecare dată le-am făcut față.

Despre frauda cu fonduri europene, DNA a investigat peste 2.000 de dosare. Investigând atât de multe dosare, suntem familiarizați cu tipologiile faptelor”.

Monica Macovei: „Cum va continua OLAF activitatea dumneavoastră?”

Laura Codruța Kovesi: „Cea mai cunoscută tipologie de fraudare a fondurilor europene este de schimbarea utilizării lor. Într-adevăr, nu toate constatările OLAF vizează infracțiuni. În acest caz, EPPO va trebui să sesizeze OLAF și să țină legătura cu autoritățile naționale competente”.

Laura Codruţa Kovesi a fost audiată, marți, în comisia LIBE din Parlamentul European (PE) pentru funcţia de procuror-şef al Parchetului European. Pe parcursul audierii, la fel ca și la părăsirea sălii, Kovesi a fost aplaudată de un grup de europarlamentari.

Citește aici principalele declarații ale Laurei Codruța Kovesi, la audierea sa în comisia LIBE din Parlamentul European (PE) pentru funcţia de procuror-şef al Parchetului European!

Laura Codruța Kovesi, cele mai multe voturi în comisia CONT după audierea din Parlamentul European

FOTO – EPA

Citește și… Criminala de la metrou vrea să scape de condamnarea pe viață invocând lipsa de discernământ. Avocatul ei spune că daunele pentru victime de 30.000 de euro ar fi „o îmbogățire fără justă cauză”

Citește mai multe despre justitie pe Libertatea.