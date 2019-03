Invazie în cinematografe! Peste 14,5 milioane de români au fost anul trecut într-o sală de cinema, cu 60 la sută mai mult decât în 2012

Românii nu renunță să stea la coadă, să simtă sunetul puternic din sală și vibrația pereților. Să se distreze cu prietenii și să rămână prin mall după finalul filmului, să se plimbe prin magazine, să facă cumpărături.

În plus, cinefilii nu pot spune pas niciodată unei porții generoase de popcorn sau unei de nachos, alături de un pahar mare de suc rece.

Într-un raport recent prezentat de Institutul Național de Statistică, cu date raportate de către Centrul Național al Cinematografiei, e cert că români sunt adevărați cinefili.

În cele 90 de săli de cinema raportate la nivel național în România au fost rulate 602.625 de proiecții în 2017! În comparație cu 2012, când au rulat 371.000, acum numărul a crescut semnificativ, cu 61%.

Cea mai importantă schimbare e înregistrată la numărul celor care au intrat cel puțin o dată într-o sală de cinema.

În urmă cu 7 ani, la nivel național, Ministerul Culturii a raportat cifra de 8.349.000 de persoane, doar că, de la an la an, românii au preferat să iasă din case și să meargă în număr și mai mare la cinematograf. În 2018, ultimul an raportat, peste 14,5 milioane de români au văzut cel puțin un film, cu 60 la sută mai mult ca în 2012!

Francezii, campioni mondiali la bilete vândute!

Potrivit unui raport al „Union Internationale des Cinemas”, în ultimul an s-a întregistrat cea mai mare creştere a numărului de biletele de cinema vândute. La nivel european, numărul lor a ajuns la 1,25 de miliarde!

Cifrele au fost comunicate de asociaţii şi operatori din 37 de teritorii europene. Conform raportului, Polonia a înregistrat o creştere de 5,5%, până la 59,7 milioane de bilete vândute.

Franţa şi-a recâştigat statutul de cea mai mare piaţă de cinema din Europa din punct de vedere al vânzării de bilete: 200,5 milioane de tichete! Marea Britanie a cunoscut o creştere cu 3,8% faţă de anul 2017, astfel că numărul de bilete de cinema vândute a ajuns la 177 de milioane.

