„Am văzut deja pe Facebook că se dramatizează ca un argument împotriva vaccinării. Eu m-am simțit, și am înțeles că nu sunt singurul, cumplit de obosit. Aseară (n.red. – duminică), când am înregistrat pastila mea video pe la 10 și ceva, toți au remarcat faptul că abia vorbeam, chiar dacă mă străduiam”, a spus Ion Cristoiu la Antena 3.

Jurnalistul, în vârstă de 72 de ani, a continuat: „După rapel, am dormit vreo oră-două, nu am reușit să mă refac. Aseară eram mort de oboseală. M-am trezit dimineață vioi, dar pe la prânz iar m-am simțit obosit. Eu am reclamat faptul că există posibilitatea unor reacții adverse și că nimeni nu le previne”.

Adică vaccinarea aceasta, cu care eu am fost de acord, am făcut deja rapelul, are loc într-o voioșie de tip comunist, adică hai cu toții la Bumbești-Livezeni, totul e frumos, nu văd de ce nu s-ar spune că în anumite cazuri… Am înțeles că nu numai eu am avut această oboseală, nu îmi explic cauza. Ion Cristoiu:

Gazetarul a precizat apoi că „starea este de sfârșeală. Eu, care sunt un tip care bea cafele de rup, și de abia reușeam să vorbesc. Am înțeles că au fost situații în care anumite persoane nici nu au putut să conducă”.

Ion Cristoiu a ținut să adauge că nu duce o campanie împotriva vaccinării: „Eu nu atrag atenția, nu duc o campanie împotriva vaccinării. Am înțeles că la al doilea e mai complicat, că trebuie să iei și paracetamol. Circulă pe Facebook tot felul de medicamente pe care trebuie să le iei”.

„Eu am ridicat o problemă fundamentală și anume: Sigur, e bine că ne vaccinăm, dar campania de vaccinare nu trebuie să ia aspectul unei întreceri socialiste. Adică să se spună că poți avea (n.red. – efecte adverse), să se recomande… Nu am auzit niciun medic să spună că, dacă vă simțiți obosiți, culcați-vă sau treziți-vă”, a mai adăugat Cristoiu.

