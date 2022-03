„Astăzi, Libertatea a fost gazda unui moment care pe mine m-a convins încă o dată că avem dreptul să punem întrebări”, își începe Ion Cristoiu argumentația de vineri, 11 martie, de pe blogul său.

În opinia sa de pe blog, pe care o puteți vedea la minutul 9 al înregistrării, Ion Cristoiu se situează de partea lui Costi Rogozanu. El spune că Rozoganu prezintă „întrebări pe care ni le punem cu toții, dar nu le spune nimeni la televizor, pentru că e propagandă de război”.

Ion Cristoiu | Foto: Hepta

„A pus, printre altele, și această întrebare pe care și-o pune toată lumea: avem un președinte al unei țări care este Zelenski, el are de ales între a se bate până la capăt și a nu mai rămâne nimic din țară și la a ajunge la un compromis. E dreptul meu să mă întreb. Sunt întrebări extraordinare și despre presa internațională care îndeamnă la război, o chestie unică în istoria presei, presa de obicei nu îndeamnă”, menționează Cristoiu.

El cataloghează chestiunile ridicate de Costi Rogozanu drept „întrebări pe care ni le putem toți și nerozii ăștia de la guvernare nu și le pun”.

„Și pe vremea lui Ceaușescu era propaganda oficială, dar în afară, în cafenele, în redacții, pe stradă oamenii vorbeau, nu îi poți opri să-și facă o părere și să afle”, afirmă Ion Cristoiu.

„Domnul Cătălin Tolontan repeta niște clișee”

Mai departe, Ion Cristoiu analizează răspunsul oferit de Cătălin Tolontan lui Costi Rogozanu, într-un alt text publicat vineri de Libertatea.

„Domnul Cătălin Tolontan, care este un ziarist foarte bun, a simțit nevoia și în calitate de director să-i dea o replică lui Costi Rogozanu. Domnul Tolontan, dacă s-ar privi cu oarecare obiectivitate, și-ar da seama cât de stângace a fost în raport cu Costi Rogozanu. În timp ce Costi Rogozanu spunea niște lucruri noi, dar pe care noi le știm și suntem atenți, domnul Cătălin Tolontan repeta niște clișee. Am avut impresia unei anumite stinghereli, nici el nu părea convins, sau poate e convins. Textul e slab față de cel al lui Costi Rogozanu”, spune Ion Cristoiu.

În final, jurnalistul afirmă că schimbul de opinii publicat de Libertatea explică și felul în care se poziționează el public în acest moment al războiului din Ucraina.

„Explică de ce eu, care am apărat Serbia în dauna NATO, Irak împotriva SUA, Afganistan – pentru că e vorba de o țară mică atacată de o țară mare -, nu fac atâta caz ca în războiul din Ucraina. Sigur că sunt de partea Ucrainei, e o țară mică atacată, cum am fost de partea Finlandei în războiul ruso-finlandez. Dar în celelalte (n.r. – războaie), propaganda statului român mă obliga să fiu de partea Americii, de data asta propaganda statului român mă obligă să fiu de partea Ucrainei. Eu sunt de partea Ucrainei, dar ce să mai fiu și eu, mai am loc de Gâdea, nu mai am loc de nimic”, afirmă Cristoiu.

„O să obosească opinia publică, s-a săturat”

Ion Cristoiu afirmă că susține textul lui Costi Rogozanu pentru că textul său aduce elemente noi în discuția publică.

„Așa este diferența, domnul Rogozanu îl bate la scor, nu pentru că e mai talentat, ci pentru că spune lucruri noi. O să obosească opinia publică, s-a săturat. Bun, am înțeles, sunt cei care susțin, dar ziceți și ceva ce vrea Putin. De exemplu, Putin a declarat că aceste sancțiuni occidentale sunt un lucru bun și au sărit diverse site-uri de la noi că dictatorul bate copii. Nu, el a spus un lucru, el spune că aceste sancțiuni obligă Rusia să facă un efort să înlocuiască de la Pepsi până la electronice. Nu știu dacă va reuși”, încheie Ion Cristoiu.

Foto principală: EPA

