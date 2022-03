LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 17 | Noi tentative de evacuare în Mariupol și Sumi, sâmbătă. Spital pentru bolnavii de cancer bombardat în Mikolaiv

Președintele american Joe Biden a reiterat, vineri seară, într-un mesaj pe Twitter că războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei „nu va fi niciodată o victorie” pentru liderul de la Kremlin sau pentru obiectivele sale strategice, relatează BBC.

Putins war against Ukraine will never be a victory.



He hoped to dominate Ukraine without a fight.

He hoped to fracture European resolve.

He hoped to weaken the trans-Atlantic Alliance.

He hoped to split apart America.



He failed.