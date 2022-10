Fetița de 5 ani s-a dus la magazinul din benzinărie, alături de tatăl său, pentru a cumpăra un tort cu ocazia zilei de naștere a mamei. Explozia a distrus magazinul și a avariat inclusiv clădirile din zonă.

„Este sfâșietor, era doar o fetiță. A mers la magazin cu tatăl ei să-i cumpere mamei ei un tort de ziua ei și au fost surprinși de explozie. Tocmai începuse și ea școala. Mama ei este absolut devastată, toată familia este. Acesta este doar un sat mic și acest incident ne-a lovit foarte tare”, a declarat un prieten de familie pentru MailOnline.

De asemenea, o mamă și fiul ei se numără printre cel puțin nouă persoane ucise. De asemenea, ei se aflau în magazinul benzinăriei. O altă victimă a exploziei, care a distrus un apartament alăturat magazinului, ar fi un fermier în vârstă de 60 de ani.

Sătenii au format un lanț uman pentru a încerca să îndepărteze resturile din magazinul distrus și să-i salveze pe unii dintre cei prinși înăuntru. Ei au reușit să elibereze o adolescentă grav rănită.

Deflagrația a avut loc vineri după-amiază, în jurul orei locale 15:00. Pe rețelele sociale au fost publicate imagini care arată pagubele provocate de explozie în benzinărie, cu pereții aruncați în aer și un acoperiș parțial prăbușit. Deocamdată, nu se știe cauza exploziei.

Prayers with our neighbours in Donegal this evening following the tragic events unfolding in Creeslough



Thinking of everyone affected by the gas explosion at the Applegreen Station pic.twitter.com/jcEx9uGK6H