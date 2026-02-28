Într-o intervenție la Euronews România, șefa diplomației a explicat că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a mobilizat celulele de criză.

O reuniune online de urgență a avut loc deja cu ambasadorii și consulii din regiune, la discuții participând și premierul Ilie Bolojan.

Asistență consulară și drepturile pasagerilor

„Avem aproximativ 1.000 de persoane, cetățeni români, care au contactat misiunile diplomatice, fie să se înregistreze ca fiind prezenți în spațiul respectiv și să ne lase datele de contact, fie să ceară asistență consulară sau să ne informeze că le-au fost anulate zborurile și să întrebe despre drepturile pe care le au, în speță, de exemplu, dacă zborurile respective au fost cumpărate prin agenții de voiaj, în cazul respectiv au dreptul la cazare până la trei zile, până când sunt reluate zborurile respective”, a declarat Oana Țoiu.

Oana Țoiu a clarificat opțiunile pe care le au românii afectați de anulările curselor aeriene:

Asigurarea condițiilor de bază: MAE menține legătura cu principalele aeroporturi pentru a se asigura că pasagerii au acces la apă și la informații oficiale.

Dreptul la cazare: Pasagerii care și-au achiziționat biletele prin agenții de turism au dreptul la până la trei zile de cazare gratuită, până la reluarea zborurilor.

Rute alternative: Egiptul rămâne, în acest moment, o opțiune viabilă de tranzit pentru o parte dintre cetățenii români.

Alertele de călătorie, ridicate: Ce trebuie să știe românii din regiune

Ministerul a majorat nivelul de alertă pentru mai multe state afectate de conflict la nivelurile 5 și 6 (dintr-un maxim de 9).

În mod practic, aceste niveluri de alertă înseamnă:

Evitarea călătoriilor: O recomandare strictă de a nu se efectua nicio deplasare către aceste destinații.

Fără ordin de evacuare: În acest moment, autoritățile nu solicită părăsirea urgentă a acestor țări de către cetățenii rezidenți, considerând că viețile lor nu sunt puse în pericol iminent.

Măsuri de autoprotecție: Recomandarea principală este ca românii să rămână la adăpost, să prioritizeze siguranța personală și să contacteze misiunile diplomatice pentru a putea fi ținuți la curent.

Poziția României pe plan extern

Pe plan diplomatic, Oana Țoiu a subliniat că România poartă consultări cu partenerii europeni și susține convocarea Consiliului de Securitate al ONU.

„Poziția României este una consecventă privind condamnarea regimului din Iran pentru încălcarea regulilor internaționale”, a declarat ministrul, amintind de sprijinul țării noastre pentru pachetele de sancțiuni menite să stopeze programul nuclear iranian.

Cu toate acestea, oficialul a subliniat imperativul opririi violențelor: „Poziția României este să ceară dezescaladarea conflictului. Calea dialogului nu a fost epuizată, iar escaladarea duce la riscuri semnificative”.

Un atac masiv americano-israelian a avut loc, sâmbătă dimineață, asupra Iranului, care a declanșat o stare de alertă în regiune.

Drept răspuns, Iranul a lansat un atac masiv cu rachete asupra teritoriului israelian și a facilităților militare americane din statele arabe vecine.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a recunoscut, sâmbătă, că mai mulți comandanți militari au fost uciși în urma atacurilor americano-israeliene, însă a minimalizat impactul acestora asupra capacității de apărare a țării.

