Știri Externe NYT: Israelul știa de un an de planul de atac al Hamas din 7 octombrie, dar nu l-a luat în considerare de Ciprian Iana . Actualizat Vineri, 01 decembrie 2023, 10:19

Oficialii israelieni de rang înalt au știut de planurile Hamas pentru ziua de 7 octombrie cu peste un an înainte de atacul devastator, dar, în ciuda faptului că documentele au fost studiate, ele nu au fost luate în considerare, potrivit raportului publicat de The New York Times.