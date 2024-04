„Iubire, nu mai vreau să mor!”. Un fost sportiv ceh și-a anulat eutanasierea asistată, programată în Elveția, când a aflat că va deveni tată

Jan, fost sportiv, antrenor de fitness și jurnalist la revista „Muscle&Fitness, originar din Kutná Hora, se luptă de 7 ani luptă cu Scleroză Laterală Amiotrofică incurabilă, nu se mai poate mișca sau vorbi, comunicând doar cu ochii.

Și-a cunoscut soția, slovacă, Martina (35 de ani), triatlonistă de performanță, în mai 2017. A cerut-o de căsătorie trei ani mai târziu, chiar la finalul unei curse: „Am fost foarte emoționată, a venit, a îngenuncheat și mi-a oferit inelul”.

Jan și Martina, în 2017

„Faptul că m-am căsătorit cu el nu a fost un sacrificiu, ci un pas firesc din iubire”

În ciuda tuturor obstacolelor, Jan, care începuse să dezvolte simptome de ALS, și Martina s-au căsătorit în 2021. Femeia era pe deplin conștientă de toate circumstanțele.

În septembrie, a început să aibă probleme cu mâinile, mai ales cu prinderea. Știam că este ALS încă de la Crăciunul 2017, diagnosticul ne-a fost confirmat în martie 2018, la Praga. Martina:

„Faptul că m-am căsătorit cu el nu a fost un sacrificiu, ci un pas firesc din iubire. Îl iubesc”, insistă luptătoarea Martina.

Boala lui s-a agravat, și, prin urmare, vara trecută a făcut pasul spre eutanasia asistată medical. Martina s-a ocupat de documentele necesare pentru el în Elveția, unde procedura este legală.

„Honzík a început să cadă pe stradă. A fost oribil. Brusc, un tip de 90 de kilograme, un atlet, un antrenor, alunecă necontrolat pe beton, zdrobindu-și capul… Apoi a început să cadă pe scări. M-am confruntat cu realitatea și a trebuit să accept că nu se va vindeca. Martina:

„Honzík nu a vrut să moară vara, când lumea este veselă, colorată, frumoasă”

Și avea deja programarea. Jan trebuia să plece în dimineața zilei de 17 aprilie.

„Honzík nu a vrut să moară vara, atunci când lumea este veselă, colorată, frumoasă. I-ar fi mai greu să plece. A vrut lunile de iarnă, însă ultima dată posibilă era aprilie. În același timp, și-a dorit să vadă lucrurile lui preferate, de exemplu meciurile de MMA, din 13 aprilie”, rememorează Martina.

„Au fost emoții în ultimele zile, Honza al meu își luase rămas bun de la toată lumea”, a descris Martina momentele tulburătoare.

„Am verificat rezervarea la hotelul din Elveția, am vorbit la clinică, dacă sunt toate documentele… Dar am primit un telefon și am aflat că, după ani de încercări, eram însărcinată. A fost un moment nebunesc și am izbucnit în plâns”, spune Martina.

A decis să-și anunțe soțul „…sau voi regreta pentru totdeauna!”.

I-am spus că nu știu dacă este corect pentru el, dar tot vreau să-i ofer un alt „scenariu”. Inițial a refuzat: „Îmi pare rău, e viața mea și vreau să o termin, plecăm!”. Martina:

„A vrut să moară și pentru a-mi permite să trăiesc din nou o viață normală. După ce i-am spus despre fetiță, răspunsul lui: «Iubito, nu mai vrea să mor!»”.

Jan și Martina

„Știa că și după ce primește undă verde, poate întotdeauna să spună nu. Acest drept îi rămâne până în ultima clipă”, adaugă Martina.

Acum, toți cei apropiați speră că Honza va trăi pentru a-și vedea fiica. Martina urmează să nască în noiembrie!

Ce este ALS?

Scleroza Laterală Amiotrofică (ALS) este o boală neurodegenerativă fatală a neuronilor motori ai creierului și măduvei spinării. Din cauza pierderii celulelor creierului, pacientul pierde controlul asupra mușchilor, rămâne paralizat, menținându-și, în același timp, abilitățile psihice și mentale. Cauzele bolii nu sunt fost încă suficient clarificate.

Sinuciderea asistată medical este legală în Elveția din 1942, iar eutanasia medicală se poate face în alte patru țări din Europa: Belgia, Olanda, Luxemburg și Spania.

În 2022, Libertatea a realizat interviu cu un medic din Elveția despre procedura controversată. Moartea asistată este un subiect de mare complexitate umană, medicală și legală.

Pe 23 august 2022, românul Eugen Marin Sabău, 46 de ani, paraplegic, a devenit primul deținut din Spania care a primit dreptul de a fi eutanasiat în spitalul penitenciar din Spania în care se afla. În Spania, Legea eutanasiei a intrat în vigoare în 2021.

Dacă aveți gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, puteți apela unul dintre următoarele numere de telefon:

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00 la numărul de telefon 0800.801.200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037.445.6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă non-stop.

În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

