James Van Der Beek, actorul cunoscut pentru rolul său iconic din serialul „Dawsons Creek”, s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani, după o luptă curajoasă cu cancerul colorectal de stadiul 3. Vestea tristă a fost anunțată de soția sa, Kimberly Van Der Beek, pe Instagram:

„Dragul nostru James David Van Der Beek s-a stins în liniște în această dimineață. Și-a întâmpinat ultimele zile cu curaj, credință și grație. Acesta este un moment de intimitate și liniște pentru familia noastră, pe care vă rugăm să îl respectați.”

O viață plină de realizări

James Van Der Beek s-a născut pe 8 martie 1977, în Connecticut, SUA. Pasiunea sa pentru actorie a început încă din liceu, când a jucat rolul lui Danny Zuko într-o producție de teatru a piesei „Grease”. Cariera sa a luat avânt odată cu obținerea rolului principal în serialul de succes „Dawsons Creek” (1998–2003), unde a jucat alături de Katie Holmes, Joshua Jackson și Michelle Williams. Serialul a abordat teme complexe precum sănătatea mintală, pierderea și acceptarea diversității, devenind un fenomen cultural al anilor 90.

De-a lungul carierei sale, Van Der Beek a apărut în diverse producții de succes, precum filmul „Varsity Blues” (1999), serialele „How I Met Your Mother” (2005) și „Dont Trust the B–- in Apartment 23” (2012–2013), dar și în comedia „Overcompensating” și în viitorul serial „Elle”, prequel al faimosului „Legally Blonde”.

Lupta actorului cu cancerul

În noiembrie 2024, Van Der Beek a dezvăluit în exclusivitate pentru People.com că suferă de cancer colorectal. „Am cancer colorectal. Mă confrunt cu acest diagnostic în mod privat și iau toate măsurile necesare pentru a-l învinge, cu sprijinul incredibil al familiei mele”, spunea actorul la acea vreme.

El a adăugat optimist: „Există motive de speranță și mă simt bine.” Boala a fost descoperită în august 2023, în urma unei colonoscopii de rutină. Deși inițial nu avea motive de îngrijorare, Van Der Beek a recunoscut ulterior că simptomele apăruseră deja. „Era doar o schimbare în obiceiurile intestinale”, a explicat el pentru People.com în interviul său din 2024. „M-am gândit că poate trebuie să îmi schimb dieta. Poate să renunț la cafea. Dar când am eliminat totul din alimentație și n-a funcționat, mi-am spus că trebuie să verific ce se întâmplă.”

Deși diagnosticul a fost un șoc, actorul a ales să se concentreze pe familie și să abordeze boala cu optimism. „Mă simt binecuvântat cu soția și copiii mei”, spunea el. „Am multe motive pentru care să trăiesc. Este o viață frumoasă.”

O viață dedicată familiei

James Van Der Beek și Kimberly s-au căsătorit pe 1 august 2010 în Tel Aviv, Israel. Cuplul are șase copii: Olivia (15 ani), Joshua (13 ani), Annabel (12 ani), Emilia (9 ani), Gwendolyn (7 ani) și Jeremiah (4 ani). Actorul a vorbit adesea despre bucuria și provocările de a fi tată. „Când crezi că le-ai descifrat, unul dintre ei îți schimbă toate planurile,” mărturisea el în mai 2023. „Însă când îi văd având grijă unii de alții, simt că, în ciuda greșelilor mele, fac ceva bine.”

După ce a fost diagnosticat cu cancer, sprijinul prietenilor și al familiei a fost un adevărat sprijin pentru actor. „Felul în care prietenii mei s-au mobilizat a fost o experiență atât de frumoasă. Nu aș fi știut niciodată cât de mult le pasă oamenilor de mine dacă nu treceam prin această încercare”, a spus el emoționat.



