Fondat în 2024, btandul chinez operează în peste 30 de țări, inclusiv Germania, Franța, Italia și Spania, și are centre de cercetare și design în Paris, München și Shanghai.

Până în prezent, produsele MOVA au fost disponibile în România prin distribuitorul Dobrovazne SRL.

Portofoliul său cuprinde aspiratoare robot cu cartografiere 3D, aspiratoare umed-uscat cu tehnologii de auto-curățare, electrocasnice premium precum espressoare și storcătoare de fructe, și dispozitive pentru îngrijirea personală, inclusiv uscătoare și periuțe electrice.

De asemenea, brandul chinez mai are roboți pentru tuns gazonul, echipați cu cartografiere de precizie, produse pentru îngrijirea animalelor de companie și accesorii pentru grădină, gazon și piscină.

Compania gestionează aplicația Dreamehome, care integrează funcționalități inteligente pentru utilizatorii săi.

Extinderea pe piața locală vine pe fondul unei prezențe solide în alte state europene, precum Ungaria și Lituania.

