Produsul de 169 de lei de la Kaufland pe care toți românii îl folosesc în această vară

Grătar rotund CountrySide – ideal pentru o masă în aer liber

Un grătar de calitate poate face diferența atunci când vine vorba de prepararea mâncărurilor preferate. Grătarul rotund CountrySide, disponibil la prețul de 169,00 lei, este perfect pentru fripturi suculente și legume aromate.

Cu dimensiuni de 48x86x62 cm, este ușor de mutat datorită roților rezistente, iar raftul inferior oferă spațiu pentru depozitarea accesoriilor necesare.

Fabricat din materiale metalice durabile, grătarul rezistă la temperaturi înalte, iar capacul său contribuie la menținerea căldurii, garantând o frăgezime excepțională a preparatelor.

Lada frigorifică mobilă Parkside – soluția pentru călătoriile tale

Pentru cei care iubesc picnicurile și campingul, lada frigorifică mobilă Parkside este alegerea ideală. La prețul de 399,00 lei, acest produs inovator menține alimentele proaspete datorită sistemului său de răcire alimentat de un acumulator de 20V.

Cu o capacitate de 20 de litri, lada oferă suficient spațiu pentru băuturi și gustări, iar izolarea termică avansată asigură o temperatură constantă pentru perioade îndelungate.

Accesorii pentru grătar și aer liber

Pentru o experiență completă la grătar, Kaufland oferă setul de 8 țepușe Grillmeister la prețul redus de 14,99 lei, cu o reducere de 25%.

Aceste accesorii sunt realizate din oțel rezistent la coroziune, iar mânerul ergonomic permite o manipulare ușoară pentru a obține o gătire uniformă. Sunt ușor de curățat și compacte, perfecte pentru orice pasionat de grătare.

Pentru cumpărături rapide sau ieșiri în aer liber, geanta de cumpărături de 36×24 cm, disponibilă la doar 29,99 lei (reducere de 57%), este soluția perfectă. Cu mânere robuste și un material rezistent, geanta oferă confort și siguranță în transportul produselor. Designul gri texturat o face potrivită pentru orice stil, iar dimensiunile compacte și interiorul spațios o fac ideală pentru diverse utilizări zilnice.

În perioada 13 – 19 mai, profită de reducerile atractive oferite de Kaufland la produsele Parkside și CountrySide. Indiferent că planifici un grătar acasă sau o excursie în natură, aceste produse sunt gândite să-ți facă viața mai ușoară și mai plăcută.

