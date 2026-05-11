1. Uleiul de măsline, esența longevității mediteraneene

Uleiul de măsline extra virgin grecesc este un element central al bucătăriei mediteraneene.

„Este natural, neprocesat și plin de grăsimi mononesaturate și antioxidanți care reduc colesterolul LDL”, se arată în articol.

Acest ingredient nu este folosit doar în salate, ci este baza pentru supe, tocănițe și chiar deserturi, cum ar fi ladópita, un chec vegetal fără ouă, îndulcit cu portocale și scorțișoară.

Uleiul de măsline este cea mai bogată sursă de grăsimi mononesaturate.

2. Gătitul de la zero: secretul mâncării sănătoase și gustoase

Evitați alimentele ultraprocesate, recomandă experții citați de The Telegraph. Prepararea mâncărurilor acasă poate fi simplă și accesibilă, mai ales cu rețete grecești care durează doar 30 de minute.

Pâinea proaspăt coaptă, de exemplu, cum este pâinea tradițională cipriotă, reprezintă o alternativă sănătoasă la produsele de panificație cumpărate din magazine.

Lipiile grecești de casă, preparate cu iaurt pentru o textură moale și elastică, sunt ideale pentru a fi servite cu diferite sosuri.

3. Fibrele și alimentația variată

Fibrele din leguminoase, nuci, fructe și legume sunt esențiale pentru sănătatea microbiomului intestinal și pentru o senzație de sațietate.

Salatele simple, cum ar fi revythosaláta (salata de năut), sau preparate mai elaborate, precum salata de vinete coapte și ardei roșii, sunt exemple clare ale bogăției bucătăriei grecești.

„Bucătăria grecească a fost mereu orientată spre plante”, spune un expert, subliniind importanța de a consuma un „curcubeu” de alimente pentru a beneficia de fitonutrienți esențiali.

Fotografia arată o masă cu două farfurii pline de legume și semințe colorate, așezate pe o tăblie din lemn. Într-una dintre farfurii se văd morcovi, sparanghel, conopidă, roșii și felii de lămâie, iar în cealaltă sunt năut, fasole roșie, castraveți, varză tocată, germeni și jumătate de avocado. În jurul farfuriilor se află boluri mici din lemn cu semințe, nuci, migdale, caju, sare roz, piper, precum și câteva lămâi tăiate și ardei de culori diferite.
„Principiul curcubeului în farfurie" este o strategie nutrițională și educativă care recomandă consumul zilnic de fructe și legume de culori diferite, pentru a asigura un aport variat de nutrienți esențiali, vitamine și minerale.

4. Carnea trebuie să fie gătită sănătos și alimentația, echilibrată

Carnea, preparată de obicei la grătar sau la cuptor, este un element esențial în dieta grecească. Marinarea în ulei de măsline, lămâie și iaurt adaugă frăgezime și savoare.

Prepararea cărnii în air fryer este o opțiune sănătoasă și rapidă pentru cei care vor să reducă grăsimile din alimentație”, explică autoarea rețetelor.

În același timp, iaurtul grecesc – bogat în probiotice și proteine – este un alt pilon important al bucătăriei. Este folosit atât în deserturi ușoare, cum ar fi căpșunile coapte cu oțet balsamic, cât și ca acompaniament pentru diverse feluri principale.

5. Bucuria de a mânca împreună

Un alt aspect al longevității în Grecia și Cipru este legat de modul în care familiile se adună să mănânce împreună.

„Stilul comunal de a mânca este unul dintre motivele pentru care bunica mea a trăit atât de mult”, povestește autoarea. Această tradiție, împreună cu utilizarea ingredientelor proaspete și naturale, este un model care poate fi urmat pentru o viață mai sănătoasă și mai fericită.

Masă luată în familie. Foto: freepik.com

Bucătăria grecească este mai mult decât o simplă colecție de rețete – este un stil de viață, unul care promovează sănătatea, bucuria și conexiunea familială, demonstrând că mâncarea poate fi cheia unei vieți lungi și împlinite.

