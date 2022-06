Măsura vine în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de hărţuirea cibernetică, declanşate de sinuciderea fostei luptătoare profesioniste de wrestling şi vedetă de televiziune, Hana Kimura, care s-a confruntat cu abuzuri pe reţelele sociale.

Conform amendamentului introdus în codul penal japonez, care va intra în vigoare în această vară, infractorii condamnaţi pentru insulte adresate în mediul online pot sta în închisoare până la un an sau pot fi amendaţi cu 300.000 de yeni (aproximativ 2.200 de dolari americani).

În prezent, legea pedepsește doar cu 30 de zile de închisoare şi o amendă de până la 10.000 de yeni (75 de dolari americani), astfel de fapte.

Legea a fost adoptată după ce a fost adăugată o prevedere care stipulează reexaminarea legii la trei ani după intrarea în vigoare pentru a evalua impactul asupra libertăţii de exprimare.

Seiho Cho, un avocat criminalist din Japonia, a avertizat că legea revizuită nu oferă nicio clasificare cu privire la ce constituie o insultă.

Problema hărţuirii online a luat amploare în ultimii ani, cu tot mai multe solicitări pentru adoptarea legilor împotriva hărţuirii cibernetice după moartea luptătoarei profesioniste Hana Kimura.

We are deeply saddened to learn of the passing of Hana Kimura.



Hana was a beautiful and talented star!

Words are powerful.

Please be kind.



Our thoughts and prayers are with Hanas family during this time.