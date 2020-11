Jeff Bezos, fondatorul Amazon și cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată de Forbes la 180 de miliarde de dolari, intenționează să-și continue investițiile în media.

După ce, în 2013, a achiziționat ziarul Washington Post, cu 250.000.000 de dolari, miliardarul de 56 de ani tatonează piața și este interesat să achiziționeze CNN.

Totul vine în contextul în care WarnerMedia, compania care deține stația, a declarat că încearcă să-și reducă forța de muncă cu mii de angajați, pentru a micșora costurile pe fondul pandemiei de coronavirus. Compania a mai spus că vor fi restructurări după ce a fost cumpărată de AT&T.

Bezos vrea să construiască un imperiu media?

Charles Gasparino, jurnalist la Fox News, a scris, recent, pe Twitter: “Este șeful Amazon și proprietarul Washington Post, Jeff Bezos, pe cale să creeze un imperiu media? Investitorii vorbesc despre posibilitatea ca Bezos să cumpere CNN. AT&T vrea să scape din active din cauza datoriei masive în urma tranzacției cu TimeWarner”.

BREAKING: Is @amazon chief and @washingtonpost owner @JeffBezos looking to create a media empire? Investment bankers talking up the possibility of Bezos buying @CNN as @ATT looks to shed assets amid massive debt load following TimeWarner deal. Will discuss at 1pm @FoxBusiness $T — Charles Gasparino (@CGasparino) October 27, 2020

Surse autorizate au declarat pentru Fox Business că AT&T ar dori să vândă CNN, deoarece achiziția de la TimeWarner, afacere de 85 miliarde de dolari, a lăsat grupului o datorie considerabilă.

Pe de altă parte, senatorul Josh Hawley, care face parte din subcomisia Comitetului judiciar pentru grupul antitrust, politica în domeniul concurenței și drepturile consumatorilor, a reacționat pe Twitter: “Un singur cuvânt: Nu”.

