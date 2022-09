Liz Truss, care i-a succedat lui Boris Johnson, i-a spus preşedintelui Joe Biden că aşteaptă cu nerăbdare „să acţioneze în strânsă legătură” cu Washingtonul „pentru a aborda provocările comune” generate și de problemele economice cauzate de invazia Ucrainei de către Rusia.

„Președintele Biden și prim-ministrul Truss au discutat despre importanța de a continua să lucreze îndeaproape la provocările globale, inclusiv sprijinirea Ucrainei, abordarea provocărilor prezentate de China, împiedicarea Iranului de a achiziționa arme nucleare și asigurarea resurselor energetice durabile și accesibile”, a declarat o purtătoare de cuvânt din Downing Street.

Cei doi lideri „şi-au reafirmat angajamentul de a consolida libertatea mondială, de a ataca riscurile prezentate de autocraţii şi de a se asigura că Putin eşuează în Ucraina”, a adăugat purtătoarea de cuvânt din Downing Street.

După discuție, Joe Biden a notat pe Twitter că se așteaptă la o cooperare strânsă cu Marea Britanie în rezolvarea problemelor globale, inclusiv sprijin suplimentar pentru Ucraina în apărarea acesteia împotriva agresiunii ruse.

Congratulations to Prime Minister Liz Truss. I look forward to deepening the special relationship between our countries and working in close cooperation on global challenges, including continued support for Ukraine as it defends itself against Russian aggression.

La rândul ei, Liz Truss a notat după discuția cu Joe Biden: „Am vorbit aseară (n.r. – marți seară) cu Joe Biden despre munca noastră comună ca lideri ai democrațiilor libere pentru a depăși provocările comune, inclusiv problemele economice cauzate de războiul lui Putin”.

This evening I spoke with @POTUS about working together as leaders of free democracies to tackle shared challenges – particularly the economic problems caused by Putins war.



We will build on UK-US links, furthering our defence alliance through NATO and AUKUS. ???? pic.twitter.com/gVny895ljj