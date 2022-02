Consilierul american pentru securitate națională, Jake Sullivan, a declarat în timpul conferinței de presă de astăzi la Casa Albă că cei doi lideri vor avea probabil un telefon în curând, dar nu a precizat când va avea loc această conversație.

„M-aș aștepta ca președintele Biden să ia legătura prin telefon cu președintele Putin”, însă nu a spus când ar avea loc această convorbire, potrivit The Guardian.

Secretarul de presă al liderului rus Dmitri Peskov a transmis, vineri, într-o conferință de presă că discuția dintre cei doi lideri vine la solicitarea liderului american.

„Într-adevăr, partea americană a cerut o discuție cu președintele Putin, iar mâine seară, ora Moscovei, cei doi președinți sunt programați să discute”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit G4Media care citează RIA Novosti.

Însă, potrivit New York Times, Vladimir Putin propusese inițial un apel telefonic de luni cu Joe Biden, dar Casa Albă a contracarat cu o opțiune de sâmbătă, pe care Kremlinul a acceptat-o.

Putin/Biden to speak on Saturday after some back and forth, the WH says. Putin had requested to speak to the president on Monday. White House officials countered with a plan for Biden speak to Putin on Saturday, which the Russian president accepted.