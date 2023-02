Invitat luni în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Jorge a apărut în cârje, dar cu zâmbetul pe buze. A vorbit despre starea lui medicală, după ce s-a accidentat la genunchiul de la piciorul stâng, dar a spus și cât de rău îi pare că a părăsit competiția din Republica Dominicană.

„Cu sănătatea sunt într-un picior, la stângul. Partea emoțională e cea care doare cel mai tare pentru că eu am plecat frustrat și nervos de acolo, neliniștit din cauza faptului că m-am accidentat și eram… Eu chiar mă simțeam bine, mă simțeam ca acasă pentru că de foarte multe ori eu și soția mea am fost în Republica Dominicană și era destinația mea de suflet. Când merg acolo, eu mă simt acasă”, a povestit artistul, care s-a antrenat mult înainte să înceapă concursul.

„Eram ca un nebun, intram pe traseu, eu nu simțeam foame. Eu am făcut o pregătire de o lună înainte de a pleca la Survivor, am făcut foarte multe antrenamente mentale. Am făcut multe sesiuni cu terapeutul meu, am făcut niște exerciții pe care mi le-a dat. Eu nu am povestit nimănui despre lucrurile astea pentru că am zis că le povestesc când ies. Eram foarte pregătit! Toată lumea îmi spunea că o să ajung în finală”, a mai declarat el la Pro TV.

Jorge a ajuns și la medic, în România, pentru a vedea care e starea genunchiului său. El a făcut mai multe investigații. „Da, acum am meniscul. Mâine după-amiază merg la spital, la spitalul de stat mă duc, am acolo un medic care mă vede și o să mai facem un RMN, să vedem exact cum stau lucrurile. Acolo, din RMN-ul pe care l-am făcut în Dominicană arăta clar ruptura de menisc. (…)

Oarecum, de la zi la alta, parcă mă doare mai puțin. Primele două sau trei zile au fost insuportabile”, a spus Jorge luni, la Pro TV.

Cum s-a accidentat Jorge la Survivor România 2023

În ediția difuzată pe 31 ianuarie, Jorge s-a accidentat grav la Survivor România 2023. Medicul a intervenit imediat după ce Faimosul s-a lovit la picior, l-a tratat, însă a decis să îl trimită de urgență la spital în Republica Dominicană cu ambulanța. Faimoșii și Războinicii s-au duelat la jocul pentru imunitate. Rând pe rând, concurenții au intrat pe traseu, Jorge de la Faimoși s-a întrecut cu Robert Moscalu de la Războinici.

Amândoi au pornit cursa în forță, însă Jorge nu a dus-o la bun sfârșit. Faimosul s-a dezechilibrat pe o structură de lemn la înălțime și a căzut pe nisip. Jorge s-a accidentat grav la genunchiul stâng și nu s-a mai putut ridica. Ionuț Iftimoaie a sărit în ajutorul lui imediat și i-a spus: „Lasă-te pe spate! Ușor pe spate! Vine imediat doctorul”. În timp ce Jorge zbiera de durere, medicul român de la Survivor 2023, cunoscut drept Tata Teo, a intervenit. „Ia, întoarce-te puțin pe spate! Lasă-l la mine! Zi-mi exact unde te doare”, s-a adresat medicul. „Înăuntru, înăuntru”, a spus printre lacrimi Jorge, care abia mai rezista de durere.

Ulterior, Faimosul a fost dus pe brațe până în cortul medicului. A fost consultat, iar medicul a decis ca Faimosul să fie dus de urgență la spital. O ambulanță a ajuns imediat pe platoul Survivor, Jorge a fost dus pe targă și transportat la spital.

