Siller a fost descoperit la gaura 10 a terenului, împușcat în cap. Potrivit autorităților, au fost găsite alte două cadavre.

Tragedy has stricken the Georgia Section PGA in the loss of our Member, Gene Siller. Thoughts and prayers for his family and the Pinetree Country Club family. — Georgia PGA (@GeorgiaPGA) July 4, 2021

Conform postului de televiziune local WXIA, care citează martori ai tragediei, un pickup Dodge alb a pătruns pe gazon, iar Siller ar fi fost împușcat direct din mașină.

Poliția a găsit autoturismul la fața locului, iar una dintre celelalte două victime se spune că ar fi proprietarul mașinii.

Atacatorul este căutat de polițiști.

Siller lasă în urmă o soție și doi copii. Familia a deschis o pagină pe GoFundMe, o platformă americană de crowdfunding.

Potrivit New York Times, 150 de persoane au murit în urma celor 448 de incidente înregistrate în weekendul de Ziua Națională a SUA, 3-4 iulie.

De exemplu, portarul echipei Columbus Blue Jackets, Matiss Kivlenieks, 24 de ani, a murit după o declanşare defectuoasă a unor artificii la o petrecere de 4 iulie.

Foto: GoFundMe

Citeşte şi:

Cum a încercat comandantul unei unități militare să mușamalizeze un accident mortal de muncă

Președintele Senatului Universității de Științe Agronomice din București, găsit mort în birou

Un avion cu 28 de oameni la bord a dispărut de pe radar în estul Rusiei

PARTENERI - GSP.RO John McEnroe, în mijlocul unei controverse uriașe din cauza comentariilor făcute la adresa Emmei Răducanu: „E beat?”

Playtech.ro IREAL! Ce s-a aflat acum despre moartea afaceristului din Arad. Răsturnare de situație!

Observatornews.ro A murit Denisa, tânăra spulberată de un BMW în stația de autobuz, la Baia Mare. Soțul ei, în continuare în spital

HOROSCOP Horoscop 6 iulie 2021. Taurii au la dispoziție o zi care le oferă ocazia de a opri unele temeri, îndoieli sau regrete

Știrileprotv.ro ”Epidemie” misterioasă. O boală genetică mortală, extrem de rară, depistată la mai multe persoane din Suceava

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Știi care este diferența dintre igienizare și dezinfectare? (PUBLICITATE)