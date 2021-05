Jungla Cișmigiu unde buruienile au peste un metru înălțime. Dacă Primăria Capitalei nu face nimic, voluntarii intervin

Sunt sute de mesaje pe care primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, le primește zilnic pe pagina personală de Facebook. Bucureștenii și-au scris furia, după ce primarul a anunțat zilele trecute, că între șoseaua Kiseleff și intersecția Căii Victoriei cu râul Dâmbovița, vom exista șapte zone care vor deveni spații pietonale în weekend-uri, din 29 mai până pe 17 octombrie.

Câteva dintre mesajele transmise pe pagina de Facebook sună dur la adresa primarului și a PMB: „Lăsăm în paragină parcul Herăstrău și alte locuri pline de verdeață, ne mănâncă șobolanii, căpușele și țânțarii și voi vreți sa ne plimbam pe străzi. Bai, nebunilor, străzile sunt pentru trafic ca noi toți să ajungem într-un parc, dacă simțim că avem nevoie de plimbare și relaxare. Curățați și reabilitați mobilierul stradal din parcuri, permiteți copiilor să facă sport”.

„Parcurile le-ai nenorocit… Să se plimbe oamenii printre betoane și gropi din asfalt. Ești cel mai incompetent primar din istoria României. O dezamăgire uriașă. Ai pierdut aproape un an din mandat făcând nimic. Ba din contra. Ai distrus și ce mai era funcțional. Sper să nu mai ai tupeul să candidezi peste 3 ani”, notează un alt bucureștean.

Parcurile administrate de Primăria Capitalei sunt, în acest moment, pline de gunoaie și vegetație crescută-n ca-n junglă.

Libertatea a semnat la începutul lunii mai haosul cu care se confruntă parcul Cișmigiu, aflat la doar câțiva metri de biroul de primar al lui Dan. Băncile sunt rupte, obiectele de artă distruse, pavaje sunt lipsă, podurile sunt dărâmate, izvoare secate și indicatoare furate sau distruse de graffiti. De atunci a mai apărut o problemă!

Iarba și buruienile din parc au peste un metru înălțime, copacii sunt rupți și căzuți pe alei de la furtunile din ultima vreme. Mai mult nu s-a plantat nici măcar o floare, nu există niciun fel de toaletare a copacilor, aleile sunt pline de gunoaie și frunze căzute. Dacă Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) nu face nimic, oamenii au decis să ia măsuri rapide.

Un grup de voluntari din cadrul „Grupului de Iniţiativă Civică Cişmigiu”, au decis să iasă și să pună mână la muncă pentru a salva Cișmigiul de buruieni și mizerie.

„Pentru că iubim Cișmigiul, pentru că nu ne place să stăm cu mâinile în sân când ceva nu merge și pentru că ne-am săturat să aşteptăm soluții din partea autorităților ne-am strâns să curățăm. Nu avem forța și resursele pentru a salva noi Cișmigiul, iar PMB trebuie să aloce resursele necesare pentru întreținere și reabilitare. În schimb, putem pune umărul ca spațiile verzi amenajate să arate puțin mai îngrijit”, au scris aceștia pe grupul lor de Facebook.

Voluntarii au continuat să participe weekend de weekend la astfel de acțiuni, dar nimeni din Administrație nu le-a dat vreo mână de ajutor.

„Am fost azi toți voluntari egali. Toți, mai puțin Compania Municipală de Parcuri și Grădini București. Deși salariile lor sunt plătite și acum din banii PMB, conducerea companiei refuză să ajute la îngrijirea parcurilor, dacă nu e plătită în plus și pentru fiecare lucrare. Ne-ar plăcea să prindem și CMPGB + PMB în horă și să readucem Cișmigiul cât mai aproape de imaginea care i-a adus renumele. Iar dacă deocamdată nu se poate realiza o reabilitare, măcar o îngrijire atentă, prin alocarea resurselor umane necesare, ar putea reda o parte din strălucirea pierdută”, a fost un alt mesaj al acestora.

În sezonul căpușelor, iarba nu este tunsă, tratamentele de dezinsecție nu există, iar nimeni nu știe când muncitorii urmează să intre în parcuri ca să dea drumul la muncă.

Aceasta este una dintre companiile municipale înfiinţate în mandatul Gabrielei Firea. Companie care ar fi trebuit să se ocupe de îngrijirea spaţiilor verzi din Capitală, dar care nu a mai primit niciun ban de la Primăria Capitalei. Pe 22 aprilie, oficialii CMPG au transmis public un comunicat despre perioada de incertitudine prin care trec.

„Parcurile și grădinile aflate în administrarea Primăriei Municipiului București prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București se găsesc într-o stare deplorabilă, în timp ce lucrătorii Companiei Municipale Parcuri și Grădini București nu își pot îndeplini îndatoririle pentru care au fost angajați. Lipsa comenzilor de lucrări din ultima perioadă pentru realizarea serviciilor de întreținere spații verzi și salubrizare de către CMPGB, a căror transmitere constituie obligația administrației locale și a subordonatei sale, a condus la imposibilitatea CMPGB de a realiza serviciul public de întreținere a parcurilor”, au spus aceștia în comunicat.

„Din păcate, toate informările, solicitările și demersurile noastre către Primăria Municipiului București și ALPAB pentru restabilirea cadrului reglementat de desfășurare a activității CMPGB nu au condus deocamdată la rezolvarea situației, ce se reflectă în imaginea deplorabilă a parcurilor, care în aceste condiții nu se va limita la cea actuală. Ca urmare, situația de față are un efect negativ asupra modului, nivelului de întreținere și a imaginii parcurilor capitalei, imagine care în condiții normale trebuie să încurajeze copiii și familiile să petreacă timp într-un mediu natural.”

Aceasta transmite pe Facebook că au fost deblocate fondurile necesare pentru toaletarea spaţiilor verzi şi întreţinerea curăţeniei.

Am început curăţenia în toate parcurile din Bucureşti! Împreună cu primarul general, am reuşit să deblocăm fondurile necesare pentru toaletarea spaţiilor verzi şi întreţinerea curăţeniei. Am mai spus-o: bucureştenii merită să îşi poată petrece timpul liber în parcuri curate şi îngrijite, în care să se simtă bine.

Viceprimar Horia Tomescu, pe Facebook: