Potrivit comunicatului TVR care anunță preluarea acestei funcții de către jurnalist, Laurențiu Ciocăzanu are 30 de ani de experiență în mass-media, începându-și activitatea în presă în anul 1992. Printre funcțiile pe care le-a deținut în domeniu, de-a lungul timpului, se numără: cea de redactor-șef și director editorial la ziarul “Adevărul”, redactor-șef adjunct la “Evenimentul Zilei”, redactor în cadrul BBC World Service, reporter în echipa publicației “România liberă”.

Comunicatul mai notează că, înainte de a prelua această funcție, Ciocăzanu a mai activat în presa online și a fost invitat la emisiuni pe teme de actualitate.

Acesta lucrează în TVR din aprilie 2022, unde a moderat diverse emisiuni și a fost producătorul unui matinal.

Venirea lui Ciocăzanu pe această funcție s-a produs după ce, la finalul lunii august, site-ul paginademedia.ro a anunțat demisia jurnalistului Cătălin Prisăcariu de la 1 septembrie.

Ce spunea Ciocăzanu, în 2005, într-un editorial

Editorialul din arhiva ziarului “Evenimentul Zilei”, care se regăsește astăzi pe Hotnews, este intitulat: “Cât mai cotizăm pentru TVR?”, iar data publicării acestuia este 9 februarie, 2005.

În articol, jurnalistul îl critica pe fostul șef al TVR, Valentin Nicolau, pe care îl numea “campionul slugărniciei”.

Printre altele, jurnalistul se referea și la un atac al TVR la adresa fostului președinte Traian Băsescu.

Povestea finanțării TVR din bani publici apare în finalul articolului:

“Apoi, poate că după 15 ani în care am cotizat cu toții pentru obediența TVR, ar fi cazul să ne întrebăm serios dacă mai merită să plătim abonamentul. Până acum am tot făcut-o, și TVR ne-a oferit minciună. Poate că a venit vremea, așa cum bine spune Stelian Tănase, ca televiziunea publică să fie spartă și vândută în bucăți” – Laurențiu Ciocăzanu.

Ce spune astăzi despre TVR noul coordonator

Contactat de ziar și întrebat ce planuri are în privința numirii, Laurențiu Ciocăzanu a răspuns că vrea să fie eficient și să ridice nivelul departamentului, dar și al său, personal.

În ce privește activitatea TVR din ultimii ani, el a declarat că aceasta ar fi fost “în continuă creștere, în ultimii ani”, dar eficientizarea instituției este un proces pe termen lung.

În ce privește editorialul publicat în “Evenimentul Zilei”, noul coordonator al Știrilor TVR a răspuns că nu își mai aduce aminte de ce judeca astfel în 2005, adăugând: “Aveam motivele mele.”

“O opinie, la un moment dat, e o opinie la un moment dat și atât. Nu m-am gândit să văd ce spuneam în trecut despre TVR acum nu știu câți ani, pentru că nu m-a interesat subiectul TVR în mod permanent, în fiecare clipă, în fiecare an, nu cred că era scopul meu ca jurnalist să investighez situația de la TVR. E clar că, dacă atunci am avut astfel de păreri, am avut motivele mele să spun asta ca jurnalist.”, a declarat acesta.

Întrebat, de asemenea, dacă și-a schimbat opinia, el a declarat că opinia de atunci avea argumentele ei și că nu e relevant ce părere avea atunci vizavi de situația televiziunii publice.

În prezent, acesta susține că TVR este “o instituție cu o istorie zbuciumată, unde sunt foarte mulți oameni buni care își fac meseria și unde încercăm cu toții să ne facem treaba – conștiincios, tenace, cât ne pricepem după experiența fiecăruia, astfel încât să fie bine pentru instituție, pentru contribuabil.”

“Este o instituție publică finanțată din banii contribuabililor și pentru mine a fost o grijă permanentă și atunci, este și acum, ca banii să fie cheltuiți cu maximă eficiență și respect pentru cei care plătesc impozite și taxe”, a mai spus Laurențiu Ciocăzanu.

foto: Facebook

