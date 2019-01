„Cu doamna Prim-ministru intenționez să discut ori de câte ori mă caută într-o chestiune care privește Guvernul”, a spus şeful statului, într-o declaraţie de presă, la Palatul Cotroceni.

Preşedintele a menţionat că, pe parcursul Președinției Consiliului Uniunii Europene, pe teme europene, va avea grijă să avem poziții care ne ajută să îndeplinim cu succes această Președinție”.

Întrebat despre intenţia premierului Viorica Dăncilă de a sesiza Curtea Constituțională în urma semnării decretului de prelungire a mandatului Șefului Statului Major, Klaus Iohannis a răspuns: „Eu văd că nu se poate sesiza Curtea Constituțională. Eu am semnat acel decret, fiindcă așa îmi permite legea. Legea specifică, spune clar. Mandatul șefului Statului Major poate fi prelungit. Una la mână, nu scrie niciunde în lege că Președintele trebuie să aștepte propunerea ministrului pentru prelungire. Doi, vă dați seama ce ar fi fost ca România să nu aibă șef al Armatei. Este inadmisibil și imposibil așa ceva”, a spus preşedintele.

El a menţionat că „PSD, care a fost incapabil să vină cu o propunere serioasă, nu are decât să stea și să se mai gândească”.

„Eu nu am cum să stau în România fără șef al Armatei, drept pentru care am prelungit mandatul generalului Ciucă, care a făcut o treabă foarte bună în cei patru ani. Stau foarte liniștit cu el ca șef al Armatei pentru încă un an de zile. Mi se pare o soluție foarte bună, o soluție care este perfect pe lege și pe Constituție”, a mai spus Iohannis.