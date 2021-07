„Așa cum am afirmat în numeroase ocazii, am toleranță zero față de orice abatere de la cultura integrității în mediul academic. Poziția mea față de fenomenul plagiatului rămâne neschimbată!

Performanța și încrederea societății în mediul universitar și de cercetare sunt influențate decisiv de capacitatea instituțiilor abilitate de a rezolva credibil și cu celeritate suspiciunile de plagiat”, a transmis președintele Iohannis.

El solicită iniţiatorilor proiectului de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, iniţiatori printre care se află şi ministrul educaţiei Sorin Cîmpeanu, să ţină cont de îngrijorările şi riscurile sesizate în spaţiul public şi să acţioneze în consecinţă.

„Combaterea fenomenului plagiatului nu ar trebui să se limiteze la sancționarea abaterilor de la normele de integritate ale scrierii academice, fiind necesare acțiuni concrete și coerente pentru a preveni instituirea unei «culturi a plagiatului», precum și pentru a evita compromiterea calității în procesul educațional și de cercetare”, precizează șeful statului.

În final, el cere pedepsirea „drastică” a celor care au plagiat sau care au permis acest lucru.

„Plagiatul reprezintă furt intelectual și este inacceptabil ca, în fața unor probe concludente, persoanele acuzate să nu facă un pas în spate, după cum se întâmplă în democrații consolidate. Pentru a progresa ca societate, instituțiile abilitate trebuie să-i sancționeze drastic pe cei care își însușesc ilicit munca intelectuală a celorlalți, dar și pe aceia care facilitează acest lucru”, completează președintele.

Scrisoarea mediului academic

În jur de 200 de profesori universitari, cercetători științifici, activiști civici, scriitori și organizații non-guvernamentale îi cer președintelui Klaus Iohannis, într-o scrisoare deschisă publicată pe 28 iulie, să își expună punctul de vedere în privința propunerii ministrului educației Sorin Cîmpeanu de-a schimba metodologia de analiză a sesizărilor de plagiat din tezele de doctorat.

Scrisoarea a fost semnată printre alții, de scriitorul Gabriel Liiceanu, profesori universitari, printre care Sorin Alexandrescu și Andrei Cornea, ONG-uri precum Funky Citizens și Freedom House, producătorul de film Ada Solomon și Emilia Șercan (cea care a dezvăluit în PressOne o serie lungă de plagiate ale unor nume sonore din lumea politică, a poliției și a justiției).

Printre modificările amintite în această scrisoare se numără: verificarea întregii teze de doctorat și nu doar a paginilor sesizate de un reclamant, cum se procedează în prezent, și acceptarea sesizărilor doar în caz că se referă la capitole noi dintr-o teză sau aduc elemente necunoscute de CNATDCU.













