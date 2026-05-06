Ministerul rus al Apărării extinde raza apărării la Moscova

Volodimir Zelenski a anunțat miercuri seara pe rețelele de socializare că a primit un raport din partea șefului Direcției Principale de Informații (HUR) din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării, Oleh Ivașcenko.

Potrivit raportului, Ministerul rus al Apărării transferă sisteme antiaeriene în jurul Moscovei și extinde „inelul de apărare” din jurul capitalei ruse.

„Acest lucru demonstrează că conducerea rusă nu se pregătește pentru armistițiu, pentru care a insistat atât de mult, ci este mai preocupată de parada sa de la Moscova decât de restul Rusiei”, a estimat Zelenski.

Volodimir Zelenski nu oferă detalii despre ce pune la cale în ziua paradei

În aceste condiții, șeful statului ucrainean a anunțat că dispus pentru HUR „misiuni specifice privind sistemul rus de apărare aeriană”.

Președintele ucrainean nu a dat detalii despre misiunile luate în calcul, dar a sugerat că va acționa în funcție de evoluția situației. „Prioritățile noastre corespunzătoare vor fi stabilite”, a afirmat el.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru The Kyiv Independent că Ucraina „nu vede rostul” de a respecta armistițiul cerut de Vladimir Putin pe 8 și 9 mai, adică în contextul paradei, din moment ce Rusia a încălcat armistițiul instituit de Ucraina de la miezul nopții de marți spre miercuri.

O sursă din Guvernul ucrainean a spus pentru BBC în limba rusă că Zelenski „nu s-a hotărât încă în privința zilei de 9 mai”. „El ia deciziile de la o zi la alta, ceea ce înseamnă că dacă ei atacă astăzi, atunci și noi o vom face mâine”, a spus sursa respectivă.

Rusia a încălcat armistițiul Ucrainei

Volodimir Zelenski a transmis mai devreme că Rusia nu a respectat armistițiul inițiat unilateral de Ucraina și a avertizat, în acest context, că Ucraina va lua o decizie asupra acțiunilor sale viitoare.

„De-a lungul nopții, armata rusă a lansat, de asemenea, atacuri cu diverse tipuri de drone. Forțele de Apărare ale Ucrainei au neutralizat în special aproape 90 de drone de atac. Au avut loc, de asemenea, atacuri cu rachete. Până la ora 10:00, armata rusă a comis în total 1.820 de încălcări ale regimului de armistițiu – bombardamente, tentative de atac, atacuri aeriene și utilizarea dronelor”, a precizat președintele ucrainean.

„În baza rapoartelor de seară de la armată și serviciile noastre de informații, vom decide asupra acțiunilor noastre ulterioare”, a avertizat el.

Un joc al nervilor între Putin și Zelenski

Liderul rus Vladimir Putin l-a sunat săptămâna trecută pe președintele american Donald Trump și l-a rugat să favorizeze un armistițiu pentru 9 mai. La rândul ei, Ucraina a cerut un armistițiu de durată, nu unul menit ca Putin să se simtă în siguranță la paradă.

Volodimir Zelenski a apreciat totodată că este „nedrept” din partea Rusiei să ucidă ucraineni și apoi să ceară un armistițiu de o zi pentru a sărbători în scopuri propagandistice.

Vladimir Putin a decis apoi să instituie un armistițiu unilateral pentru zilele de 8 și 9 mai. Ministerul rus al Apărării a chemat Ucraina să se alăture acestui demers, amenințând, în caz contrar, cu „un atac masiv cu rachete” asupra Kievului.

La rândul lui, Volodimir Zelenski a decretat un armistițiu unilateral al Ucrainei, începând de la miezul nopții dintre 5 și 6 mai. „Este timpul ca liderii ruși să facă pași reali pentru a pune capăt războiului lor, mai ales că Ministerul rus al Apărării consideră că nu poate organiza o paradă la Moscova fără bunăvoința Ucrainei”, a îndemnat șeful statului ucrainean.