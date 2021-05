„Concertele sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori, cu purtarea măștii. Pot participa persoanele vaccinate complet, rezultat negativ PCR sau antigen nu mai vechi de 24 de ore”, a declarat premierul Florin Cîțu, la finalul ședinței de Guvern.

„Nu mai e valabil aspectul că dacă am fost bolnav prezint hârtie că am fost bolnav. O să observaţi că am scos această posibilitate şi sunt două posibilităţi: vaccin sau test”, a completat Raed Arafat.

Explicația vine după ce ministrul tineretului şi sportului, Eduard Novak, a declarat la Digi24 că la finala Cupei României dintre Astra și Universitatea Craiova, care va avea loc pe 22 mai, cu un grad de ocupare de 25%, vor putea intra pe stadionul Ilie Oană din Ploiești nu doar cei vaccinați sau testați pentru COVID cu rezultat negativ, ci și persoanele care au trecut prin boală.

Cei care au avut COVID au pierdut și privilegiul scutirii de carantină la întoarcerea în țară din state incluse de România pe „lista galbenă”.

Conform noii clasificări a țărilor cu risc epidemiologic aprobate vineri seară de autorități, sunt scutite de carantina de 14 zile doar persoanele vaccinate sau cu test COVID negativ.

Citeşte şi:

7 lucruri pe care nu ar trebui să le uităm în ziua „Marii Relaxări”. Și de ce România lui Cîțu arată exact ca Vama Veche

Expertă din România, despre escaladarea conflictului israelo-palestinian: „Profită cei ce au deja puterea, civilii și moderații au doar de pierdut”

PARTENERI - GSP.RO „Am pierdut tot în cazino, iar Anamaria Prodan m-a lăsat baltă”. Mărturiile neștiute ale unui badboy din Craiova

Playtech.ro BOMBĂ! Divorț ȘOC în showbizul românesc! Cove și Lora au fost ULUIȚI

Observatornews.ro De unde are Fâșia Gaza mii de rachete. Arsenalul strâns de militanții palestinieni este o palmă dată Israelului

HOROSCOP Horoscop 15 mai 2021. Balanțele sunt invitate azi la compasiune, bunătate și căldură sufletească

Știrileprotv.ro Caz șocant în Târgu Jiu. Fată de 12 ani, snopită în bătaie de patru adolescente. Imagini cu puternic impact emoțional. VIDEO

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE VIDEO: 10 suporteri din fotbalul românesc „zboară pe sub apă” (Publicitate)