Contextul tensiunilor

Luni seara, în jurul orei 22.00, cartierul Prélaz din Lausanne a fost din nou teatrul unor confruntări violente. Tinerii au aprins tomberoane de gunoi și au aruncat cu artificii, în timp ce locuitorii furioși strigau din ferestre și balcoane, cerându-le să se oprească. Aceste incidente vin la o zi după moartea lui Marvin M., un adolescent de 17 ani de origine congoleză, în timpul unei intervenții a poliției.

Mesaje rasiste schimbate de polițiști

Dezvăluirile recente despre probleme în cadrul poliției din Lausanne au alimentat și mai mult nemulțumirea tinerilor. Un nou raport a pus sub semnul întrebării autoapărarea polițiștilor în cazul Nzoy din 2021. În plus, autoritățile au făcut publice mesaje rasiste și discriminatorii distribuite de polițiști în grupuri de WhatsApp.

Primarul Grégoire Junod a recunoscut existența unui „rasism sistemic” în cadrul poliției. Aceste informații au circulat rapid pe rețelele sociale, intensificând frustrarea tinerilor față de forțele de ordine.

Desfășurarea evenimentelor

În jurul orei 21.43, pe Avenue de Morges, protestele au escaladat. Tineri îmbrăcați în negru, unii cu fețele acoperite, au început să incendieze containere și să lanseze artificii. O stație de autobuz a fost incendiată, iar pompierii sosiți la fața locului au fost blocați.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Locuitorii au încercat să stingă focurile cu stingătoare, temându-se pentru siguranța lor. O femeie a declarat: „De duminică ne simțim în nesiguranță. Azi sunt coșurile de gunoi, mâine vor fi mașinile. Serios, de ce incendiază cartierul? Prostia ucide, nu poliția.”

„Locuiesc în Elveția de 38 de ani și nu am văzut niciodată așa ceva”, a spus un locuitor.

Reacția autorităților

Poliția a reușit să controleze situația în jurul orei 1 dimineața. Înainte de asta, unii protestatari s-au urcat pe terasa unei grădinițe, aruncând cu obiecte în forțele de ordine. Avenue de Morges a rămas acoperită de containere răsturnate și garduri de șantier rupte, iar numeroase ziduri au fost vandalizate cu graffiti.

Perspectiva tinerilor

Mulți tineri consideră poliția principala responsabilă pentru tensiunile actuale. Un adolescent a declarat: „Polițiștii scapă întotdeauna. Nu sunt niciodată condamnați”. Această percepție este alimentată de creșterea numărului de decese în urma intervențiilor polițienești în cantonul Vaud în ultimii zece ani.

Omagiu pentru Marvin M.

În contrast cu violențele nocturne, luni după-amiază, mulți tineri s-au adunat în tăcere la locul unde Marvin M. și-a pierdut viața. Au fost depuse flori și lumânări în memoria tânărului rapper. Un prieten al acestuia a repetat că Marvin era un băiat bun, care nu avea legătură cu certurile.

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Scandalul Floyd și Mișcarea BLM

Scandalul George Floyd a început în mai 2020 când George Floyd, un bărbat afro-american, a murit în timpul arestării sale la Minneapolis, după ce ofițerul de poliție Derek Chauvin i-a apăsat genunchiul pe gât timp de aproximativ opt minute. Incidentul a fost filmat și a arătat cum Floyd spunea repetat „Vă rog”, „Nu pot respira”, devenind un simbol al brutalității poliției și al rasismului sistemic în SUA. Toți cei patru ofițeri implicați au fost concediați, iar Chauvin a fost ulterior arestat și condamnat pentru crimă.

Acest eveniment a declanșat o mișcare globală intensă de proteste împotriva discriminării rasiale și a violenței poliției, cunoscută ca Black Lives Matter (BLM). Mișcarea BLM a fost inițiată în 2013 ca răspuns la cazuri anterioare de violență polițienească asupra persoanelor de culoare și a devenit foarte cunoscută după moartea lui Floyd.

Recomandări Cum poate beneficia Ucraina de modelul garanțiilor oferite de SUA pentru Taiwan. Analiză a unui expert american

BLM cere reforme majore în sistemul polițienesc, inclusiv reducerea fondurilor pentru poliție și investiții în programe sociale orientate către comunitate, sloganul „Defund the police” fiind unul central în proteste. Mișcarea promovează de asemenea idei mai radicale precum „Abolish the police” (desființarea poliției) ca soluție pentru eliminarea rasismului sistemic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE