Contextul tensiunilor

Luni seara, în jurul orei 22.00, cartierul Prélaz din Lausanne a fost din nou teatrul unor confruntări violente. Tinerii au aprins tomberoane de gunoi și au aruncat cu artificii, în timp ce locuitorii furioși strigau din ferestre și balcoane, cerându-le să se oprească. Aceste incidente vin la o zi după moartea lui Marvin M., un adolescent de 17 ani de origine congoleză, în timpul unei intervenții a poliției.

Mesaje rasiste schimbate de polițiști

Dezvăluirile recente despre probleme în cadrul poliției din Lausanne au alimentat și mai mult nemulțumirea tinerilor. Un nou raport a pus sub semnul întrebării autoapărarea polițiștilor în cazul Nzoy din 2021. În plus, autoritățile au făcut publice mesaje rasiste și discriminatorii distribuite de polițiști în grupuri de WhatsApp.

Primarul Grégoire Junod a recunoscut existența unui „rasism sistemic” în cadrul poliției. Aceste informații au circulat rapid pe rețelele sociale, intensificând frustrarea tinerilor față de forțele de ordine.

Desfășurarea evenimentelor

În jurul orei 21.43, pe Avenue de Morges, protestele au escaladat. Tineri îmbrăcați în negru, unii cu fețele acoperite, au început să incendieze containere și să lanseze artificii. O stație de autobuz a fost incendiată, iar pompierii sosiți la fața locului au fost blocați.

Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
Recomandări
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Locuitorii au încercat să stingă focurile cu stingătoare, temându-se pentru siguranța lor. O femeie a declarat: „De duminică ne simțim în nesiguranță. Azi sunt coșurile de gunoi, mâine vor fi mașinile. Serios, de ce incendiază cartierul? Prostia ucide, nu poliția.”

„Locuiesc în Elveția de 38 de ani și nu am văzut niciodată așa ceva”, a spus un locuitor.

Reacția autorităților

Poliția a reușit să controleze situația în jurul orei 1 dimineața. Înainte de asta, unii protestatari s-au urcat pe terasa unei grădinițe, aruncând cu obiecte în forțele de ordine. Avenue de Morges a rămas acoperită de containere răsturnate și garduri de șantier rupte, iar numeroase ziduri au fost vandalizate cu graffiti.

Perspectiva tinerilor

Mulți tineri consideră poliția principala responsabilă pentru tensiunile actuale. Un adolescent a declarat: „Polițiștii scapă întotdeauna. Nu sunt niciodată condamnați”. Această percepție este alimentată de creșterea numărului de decese în urma intervențiilor polițienești în cantonul Vaud în ultimii zece ani.

Omagiu pentru Marvin M.

În contrast cu violențele nocturne, luni după-amiază, mulți tineri s-au adunat în tăcere la locul unde Marvin M. și-a pierdut viața. Au fost depuse flori și lumânări în memoria tânărului rapper. Un prieten al acestuia a repetat că Marvin era un băiat bun, care nu avea legătură cu certurile.

Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David
Recomandări
Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David
 profimedia-1031444944Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Scandalul Floyd și Mișcarea BLM

Scandalul George Floyd a început în mai 2020 când George Floyd, un bărbat afro-american, a murit în timpul arestării sale la Minneapolis, după ce ofițerul de poliție Derek Chauvin i-a apăsat genunchiul pe gât timp de aproximativ opt minute. Incidentul a fost filmat și a arătat cum Floyd spunea repetat „Vă rog”, „Nu pot respira”, devenind un simbol al brutalității poliției și al rasismului sistemic în SUA. Toți cei patru ofițeri implicați au fost concediați, iar Chauvin a fost ulterior arestat și condamnat pentru crimă.

Acest eveniment a declanșat o mișcare globală intensă de proteste împotriva discriminării rasiale și a violenței poliției, cunoscută ca Black Lives Matter (BLM). Mișcarea BLM a fost inițiată în 2013 ca răspuns la cazuri anterioare de violență polițienească asupra persoanelor de culoare și a devenit foarte cunoscută după moartea lui Floyd.

Cum poate beneficia Ucraina de modelul garanțiilor oferite de SUA pentru Taiwan. Analiză a unui expert american
Recomandări
Cum poate beneficia Ucraina de modelul garanțiilor oferite de SUA pentru Taiwan. Analiză a unui expert american

BLM cere reforme majore în sistemul polițienesc, inclusiv reducerea fondurilor pentru poliție și investiții în programe sociale orientate către comunitate, sloganul „Defund the police” fiind unul central în proteste. Mișcarea promovează de asemenea idei mai radicale precum „Abolish the police” (desființarea poliției) ca soluție pentru eliminarea rasismului sistemic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată 
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
„Vinovatul eu sunt”. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta! Victor Ponta a decis să spună tot adevărul despre divorțul de Daciana Sârbu. „E o femeie care merită mai mult”. Incredibil ce a povestit acum
Unica.ro
„Vinovatul eu sunt”. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta! Victor Ponta a decis să spună tot adevărul despre divorțul de Daciana Sârbu. „E o femeie care merită mai mult”. Incredibil ce a povestit acum
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
Elle.ro
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
gsp
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
GSP.RO
„Știți cât am câștigat?”. După 3 ani de OnlyFans, sportiva și-a anunțat revenirea pe terenul de fotbal
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.RO
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Parteneri
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Libertateapentrufemei.ro
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Avantaje.ro
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa
Tvmania.ro
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa

Alte știri

Un tânăr vrea să se mute de la Cluj-Napoca în Oradea. Ce sfaturi a primit: „Mi-a dat impresia de oraș aristocrat”
Știri România 15:45
Un tânăr vrea să se mute de la Cluj-Napoca în Oradea. Ce sfaturi a primit: „Mi-a dat impresia de oraș aristocrat”
Magistrații din țară opresc activitatea „pe durată nedeterminată”, ca protest față de pensiile speciale
Știri România 15:28
Magistrații din țară opresc activitatea „pe durată nedeterminată”, ca protest față de pensiile speciale
Parteneri
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Adevarul.ro
Ofurile românilor întorși din vacanțele în Grecia: „Insula colcăie de turiști români. În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord”
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League

Monden

Unde merg Mihai Albu și soția lui după luna de miere în Turcia. Nu se întorc acasă: „Nu am avut alte activități, am fost la un resort”
Stiri Mondene 15:50
Unde merg Mihai Albu și soția lui după luna de miere în Turcia. Nu se întorc acasă: „Nu am avut alte activități, am fost la un resort”
Cu ce se ocupă Teo de la Insula Iubirii. Ispita masculină administrează o afacere de sute de mii de euro
Stiri Mondene 15:45
Cu ce se ocupă Teo de la Insula Iubirii. Ispita masculină administrează o afacere de sute de mii de euro
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Unica.ro
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
TVMania.ro
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
ObservatorNews.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Parteneri
„Devastator” » Presa din Italia, despre „blestemul” rupt de Cristi Chivu după debutul la Inter: „Ăsta e cuvântul de ordine”
GSP.ro
„Devastator” » Presa din Italia, despre „blestemul” rupt de Cristi Chivu după debutul la Inter: „Ăsta e cuvântul de ordine”
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Sebastian Popescu, fost candidat la președinție, ar fi recunoscut că a avut „discuții” cu un minor
Mediafax.ro
Sebastian Popescu, fost candidat la președinție, ar fi recunoscut că a avut „discuții” cu un minor
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Wowbiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD.ro
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
Românii au parte de o altă minivacanță! Când vor avea angajații 3 zile libere
KanalD.ro
Românii au parte de o altă minivacanță! Când vor avea angajații 3 zile libere

Politic

Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse”
Politică 25 aug.
Ciprian Ciucu, despre şedinţa coaliţiei cu PSD: „Nu mai e hăhăiala din perioada Ciolacu. Problema cu PSD erau știrile pe surse”
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Exclusiv
Politică 25 aug.
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Nu mă duc la coaliție să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Parteneri
Rusia dezvoltă drone imposibil de bruiat. Ucraina avertizează: pierdem cursa tehnologică
Spotmedia.ro
Rusia dezvoltă drone imposibil de bruiat. Ucraina avertizează: pierdem cursa tehnologică
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
Fanatik.ro
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
De ce este mai bună crema cu protecție solară colorată decât cea obișnuită
Spotmedia.ro
De ce este mai bună crema cu protecție solară colorată decât cea obișnuită