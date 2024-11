Se apropie Black Friday, iar sute de mii de români își pregătesc listele de favorite pentru a prinde produsele dorite la prețuri de neratat. Devenit o adevărată sărbătoare națională, Black Friday este ziua în care pe eMAG sunt milioane de produse la reducere, așa că românii folosesc strategii fel de fel pentru a ajunge la cele mai mari reduceri din an. Pentru Radu Popa, un profesor de fizică din Brașov, ziua reducerilor record la eMAG este o „vânătoare de comori”, iar anul acesta are pe listă și câteva jocuri, cărți și o tabletă grafică de care are nevoie pentru elevii săi.