De Adina Florea,

În ultimii ani, vietnamezii și nepalezii au devenit printre muncitorii preferați ai angajatorii români. Doar în 2019, peste 6.000 de vietnamezi și 4.000 de nepalezi au primit aviz de muncă pentru a veni în România.

Sunt oamenii care ne izolează blocurile comuniste, ne servesc în restaurante sau baruri, ne spală cearșafurile în hoteluri ori ne imprimă pungile de plastic.

Dar în timp ce epidemia de coronavirus pune stăpânire pe țara noastră, mesajele liniștitoare ale autorităților trec pe lângă urechile celor care nu pot pricepe o boabă de română. Iar ei sunt cei mai vulnerabili în fața fake-news-ului și a pandemiei de isterie.

Pentru a veni în ajutorul muncitorilor migranți ignorați zilele astea de autorități, Libertatea a decis să publice atât în vietnameză, cât și în nepaleză, un articol despre răspândirea coronavirusului în țara noastră, măsurile care pot fi luate de autorități în timpul stării de urgență și ce ar trebui să facă străinii pentru a se proteja de infecția cu COVID-19.

LÀM SAO ĐỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TỰ BẢO VỆ BẢN TH N KHỎI DỊCH COVID-19 TẠI RU-MA-NI

Đây là thông tin gửi đến người lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại Ru-ma-ni và người thân của các bạn ở nhà. Chúng tôi biết đây là thời điểm khó khăn cho các bạn, bởi vì rất khó để có thể hiểu được tình hình ở nước sở tại khi mà mọi thông tin đều được thông báo bằng ngôn ngữ bản địa, và chính quyền nơi đây cũng đã không thể truyền đạt đến các bạn một cách chính xác nhất tình hình đang diễn ra ở Ru-ma-ni.

Vì lý do như vậy, chúng tôi quyết định tổng hợp, cung cấp và gửi tới các bạn:

Những thông tin quan trọng nhất cập nhật về tình hình dịch COVID-19 tới thời điểm hiện tại ở Ru-ma-ni.

Các biện pháp tự bảo vệ cho bản thân trong những tuần sắp tới

Các biện pháp sẽ được chính quyền áp dụng trong thời điểm ban bố tình trạng khẩn cấp diễn ra từ Thứ hai, ngày 16 tháng 03 năm 2020.

QUÁ TRÌNH L Y LAN DỊCH COVID-19 TẠI RUMANI

Bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán, xác nhận nhiễm virus corona vào ngày 26 tháng 02. Mầm bệnh được mang đến từ một người Ý, giới tính nam. Người này đã đi qua vùng Gorj, một bang ở Tây Nam Ru-ma-ni. Kể từ khi đó đến nay, Ru-ma-ni xác nhận đã có 158 ca lây nhiễm mắc bệnh, và con số đang tăng lên theo từng giờ. Điều quan trọng chính là con số này chỉ được thống kê dựa trên số ca có báo cáo, Ru-ma-ni có thể còn rất nhiều ca khác chưa được xét nghiệm , bởi vì Ru-ma-ni không có đủ cơ sở vật chất như bộ kit thử cho những bệnh dịch lây lan mạnh. Trong ba tuần vừa qua, chỉ có 3,000 xét nghiệm COVID-19 chính thức được tiến hành, bỏ mặc cho con số khổng lồ khoảng 14,000 người tự cách ly tại nhà sau khi trở về từ các vùng có dịch, và 3000 người trong các trung tâm cách ly rải rác khắp Ru-ma-ni.

Tương tự, trong các tuần vừa qua, đã có gần 40,000 người Ru-ma-ni trở về từ bên ngoài, và hiển nhiên, rất nhiều trong số họ là từ các vùng có dịch như Ý, Tây Ban Nha, Đức, và Pháp. Vì vậy các bạn phải thật sự cẩn thận, vì rất dễ bị lây nhiễm khi tiếp xúc với những người chưa được chẩn đoán bệnh , tuy họ không có biểu hiện mắc bệnh nhưng lại có thể truyền bệnh cho người khác. Có rất nhiều người Ru-ma-ni không tuân thủ biện pháp tự cách ly, và các bạn cũng sẽ không thể biết được nếu như họ vừa du lịch trong vòng 2 tuần qua.

Nếu như các bạn có các dấu hiệu nhiễm virus corona như: sốt cao, ho, thở ngắn và thở dốc, các bạn phải ngay lập tức gọi điện đến cơ sở cấp cứu. Nếu như các bạn không du lịch trong vòng 2 tuần rồi, các bạn phải báo lại rằng, có thể bản thân đã bị lây nhiễm từ một người nào khác, đặc biệt khi các bạn làm trong các ngành dịch vụ giao tiếp như nhà hàng, khách sạn, và quán bar.

Cũng như trên, nếu như các bạn biết mình đã có tiếp xúc với người được chẩn đoán đã mắc bệnh, các bạn buộc phải tự cách ly ngay lập tức và gọi cho DSP (Bộ Y tế cộng đồng). Số điện thoại cho thủ đô Bucharest là: 021.642.22.26, 021.642.29.29, 021.642.20.07, 021.642.20.08,

021.642.28.70, 021.642.76.17.

Nếu như các bạn sống ở nơi khác, các bạn có thể tra Google để tìm thông tin về DSP của khu vực đó, như “DSP Iasi” hay “DSP Bihor”.

Các bạn phải luôn ý thức rằng đây là căn bệnh cực kỳ dễ lây nhiễm, do đó các bạn có thể vô tình truyền nó cho một người nào đó yếu hơn (trẻ em, người già, người mắc các bệnh mãn tính) mà không biết. Các bạn phải biết tự bảo vệ bản thân và cả những người khác.

Các bệnh viện không có khả năng chữa trị cho con số 10,000 bệnh nhân nhiễm COVID-19, bởi vì chúng ta không có đủ thuốc men và ống thể cho những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Chúng ta cũng không có đủ nhân lực y tế. Số bệnh nhân hiện đang ngày một tăng lên, hệt như những gì đã diễn ra ở Tây Ban Nha và Ý.

CÁC BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ

Điều quan trọng nhất các bạn nên làm đó là rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng, nóng lạnh đều không quan trọng nếu như đó là xà phòng diệt khuẩn. Con virus này được bao bọc bởi một màng mỡ, màng này bảo vệ nó khỏi các tác nhân bên ngoài. Khi các bạn rửa tay bằng xà phòng trong khoảng từ 20-30 giây, các bạn sẽ tiêu diệt lớp mỡ này và giết chết con virus. Hãy rửa cẩn thận ở xung quanh các ngón tay, các kẽ tay và kẽ móng, mu bàn tay, lòng bàn tay và cổ tay.

Trong trường hợp không có nước, hãy xài dung dịch xịt/rửa tay có chứa 70% cồn. Nếu như không tìm ra, hãy sử dụng trực tiếp cồn y tế (tiếng ru là alcool hoặc spirt), cồn có màu xanh, giá rất rẻ, được bán đại trà ở các tiệm thuốc, tạp hóa và siêu thị lớn nhỏ.

Các bạn nên đeo khẩu trang, có thể là khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải tiệt trùng có thể tái sử dụng nhiều lần để tránh lây nhiễm bệnh thông qua việc hắt hơi, sổ mũi, ngáp hoặc vô tình đưa tay lên mặt.

Cố găng ở trong nhà nhiều nhất có thể và tránh tiếp xúc với người khác. Tránh ôm hôn hoặc bắt tay. Nếu ở trong khu vực công cộng như cửa hàng, cố gắng giữ khoảng cách ít nhất một mét với những người xung quanh. Hãy yêu cầu người khác làm tương tự khi bạn ở chỗ làm.

ĐỪNG HOẢNG LOẠN! Ru-ma-ni có đầy đủ thức ăn, các siêu thị và nhà thuốc vẫn sẽ mở cửa ngay cả khi ban bố tình trạng khẩn cấp. Điều quan trọng nhất chính là GIỮ BÌNH TĨNH.

Đặc biệt, nếu các bạn muốn tăng sức đề kháng, đừng nốc quá liều vitamin C. Vitamin D trong trường hợp này được chứng minh là giảm thiểu các triệu chứng suy hô hấp do bệnh. Các bạn cũng nên sử dụng các biện pháp dùng thuốc thông thường dành cho các triệu chứng sốt cảm cúm như Paracetamol hoặc Tamiflu, vốn được các bác sĩ dùng kết hợp cho các bệnh nhân COVID-19.

RU-MA-NI BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP. ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

Tổng thống Ru-ma-ni, vào thứ hai ngày 16 tháng 03 năm 2020, quyết định đặt đất nước vào tình trạng khẩn cấp trong vòng 30 ngày. Các cơ quan chức năng từ đó có thể tiến hành thực hiện nhiều biện pháp hơn để giới hạn khả năng lây nhiễm của virus, cho dù các biện pháp này có thể giới hạn quyền lợi và tự do của người dân. Tuy nhiên, cả nước sẽ không đóng cửa hoàn toàn và thức ăn sẽ không bị khan hiếm. Các bạn hãy ghi nhớ điều này và đừng hoảng loạn.

Một vài biện pháp quan trọng nhất được chính phủ áp dụng chính là:

Các cơ quan chức năng có thể tận dụng các doanh nghiệp và phương tiện có ích cho việc chống lại sự lây nhiễm của virus.

Các loại hồ sơ, giấy tờ hết hạn trong thời điểm ban bố tình trạng khẩn cấp vẫn sẽ được công nhận bởi các cơ quan chức năng, vì vậy đừng lo lắng nếu như trong tháng tới giấy tờ của các bạn hết hạn.

Giá cả các nhu yếu phẩm như thuốc men, thức ăn và dịch vụ dân sinh như điện, nước, và ga, sẽ được giữ nguyên như trước đó.

Tất cả mọi người sẽ được điều trị miễn phí khi mắc COVID-19, cho dù có hay không có bảo hiểm y tế. कसरी नेपाली कामदारहरूलाई रोमानियामा कोरोनाभाइरसबाट जोगाउन सकिन्छ

यो रोमानियामा काम गरिरहेका नेपाली / भियतनामी मानिस र आफन्तका लागि घर फर्किने सन्देश हो। हामीलाई थाहा छ यो तपाईको लागि गाह्रो समय हो, किनकि यस देशको अवस्थालाई बुझ्न गाह्रो छ जब सबै समाचारहरू विदेशी भाषामा लेखिएको छ र अधिकारीहरूले तपाईंलाई रोमानियामा के हुँदैछ भन्ने बारे सही जानकारी दिन असफल भएका छन्। यसैले हामीले तपाईंलाई रोमानियामा कोरोनाभाइरसको फैलावटको बारेमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्ने निर्णय गरे, आउँदो हप्ताहरूमा आफैंलाई बचाउन तपाईंले लिनुपर्ने उपायहरू र अधिकारीहरूले आपतकालिन अवस्थाको बखत कार्यान्वयन गर्ने उपायहरू शुरू गरे। सोमबार, १ March मार्च।

रोमानियामा कोरोनाभाइरसको प्रसार

कोरोनाभाइरसको साथ पहिलो बिरामी फेब्रुअरी २ 26 मा पत्ता लाग्यो। यो रोग इटालियाली एक जना व्यक्तिले ल्याएको थियो, जसले दक्षिण-पश्चिमी रोमानियाको काउन्टी गोर्ज हुँदै यात्रा गरे। त्यसबेलादेखि रोमानियामा कोरोनाभाइरस संक्रमणको १ 158 वटा घटना भएको थियो र यो संख्या घण्टा-घण्टा बढ्दै गएको छ। यो जान्नु महत्वपूर्ण छ कि यो संख्याले केवल रिपोर्ट गरिएका केसहरूमा मात्र संकेत गर्दछ र रोमानियामा थप धेरै COVID-19 बिरामीहरू हुनसक्छन् जुन भाइरसको लागि परीक्षण गरिएको थिएन, किनकि अधिकारीहरूले यस अत्यधिक संक्रामक रोगको लागि परीक्षण किटको अभाव रहेको छ। गत तीन हप्तामा, कोरोनाभाइरसका लागि केवल तीन हजार भन्दा बढी परीक्षणहरू गरिएको थियो, चाहे त्यो रोगबाट प्रभावित देशबाट आएका स्व-एक्लोप्टेन्ट गर्नेहरूको स 14्ख्या करिब १ 14,००० हो र लगभग 000,००० मानिस क्वारनटिन केन्द्रमा रहेका छन्। रोमानिया

र, यो पनि सचेत हुनु महत्त्वपूर्ण छ कि लगभग .०,००० रोमानियनहरू पछिल्ला हप्ताहरूमा विदेशबाट आएका थिए र प्रायः जसो उनीहरूमध्ये धेरै त्यस्ता देशहरूबाट आएका थिए जसलाई इटाली, स्पेन, युनाइटेड किंगडम, जर्मनी र फ्रान्सजस्ता कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित छ। । त्यसकारण तपाई अत्यन्त सावधान हुनुपर्दछ, किनकि त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउन सजिलो छ, जुन रोगको लागी जाँच गरिएको थिएन, एसिम्प्टोमेटिक हो र भाइरस अरु कसैलाई पठाउन सक्छ। धेरै रोमानियनहरूले आत्म-पृथक उपायहरूको सम्मान गरिरहेका छैनन् र एक व्यक्ति गत २ हप्ताहरूमा यात्रा गरेको छ भनेर तपाईंलाई थाहा छैन।

यदि तपाईंसँग कोरोनाभाइरसको कुनै लक्षण छ, जस्तै उच्च ज्वरो, खोक्रा, सासको कमी र सास फेर्न गाह्रो, तपाईंले आकस्मिक सेवाहरू कल गर्नुपर्दछ र यदि तपाईंले गत २ हप्ताहरूमा यात्रा गर्नुभएन भने, तपाईंले उनीहरूलाई सूचित गर्नुपर्दछ कि हुनसक्दछ एक कोरोनाभाइरस बिरामीलाई थाहा नपाई सम्पर्क गरिएको छ, विशेष गरी यदि तपाईं आतिथ्य उद्योगमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तै रेष्टुरेन्टहरू, बारहरू र होटलहरू।

साथै, यदि तपाईंलाई थाँहा छ कि तपाईं कोरोनाभाइरस पत्ता लागेको कुनै व्यक्तिसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भने तपाईंले आफैंलाई तुरुन्तै अलग गर्नुपर्दछ र DSP लाई कल गर्नुपर्दछ। बुखारेस्टका लागि फोन नम्बरहरू 021.642.22.26, 021.642.29.29, 021.642.20.07, 021.642.20.08, 021.642.28.70 र 021.642.76.17 हो। यदि तपाई कहिँ बस्नुहुन्छ भने, तपाईले फोन नम्बर गुगलमा खोजी गरेर DSS लाई पछ्याउनुहुन्छ काउन्टी जसमा तपाईं बस्नुभएको छ, जस्तै DSP Iasi ori DSP Bihor।

तपाइँ सचेत हुनुपर्दछ कि संक्रामक अत्यधिक संक्रामक हो, त्यसैले तपाइँ यसलाई नबुझीकन अधिक कमजोर व्यक्तिहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफूलाई र अरूलाई बचाउनु पर्छ।

अस्पतालहरू १०,००० भन्दा बढी कोरोनाभाइरस भएका बिरामीहरूसँग व्यवहार गर्न सक्षम छैनन्, किनकि हामीसँग गम्भीर बिरामी परेका बिरामीहरूको उपचार गर्न आवश्यक औषधि र भेन्टिलेटरको अभाव छ। हामीसँग चिकित्साकर्मीहरूको पनि अभाव छ। बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ किनकि यो स्पेन र इटाली जस्ता देशहरूमा भयो।

अहिले, कोरोनाभाइरस बिरामीहरु सबै रोमानिया भर मा छन्। तर प्राय जसो केसहरू बुखारेस्ट, टिमिस, अराड, हुनदोआरा, ईआसी, कोभास्ना र कारास-सेभेरिनमा छन्।

तपाइँ आफैलाई रक्षा गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ

तपाईंले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको साबिन र पानीले तपाईंको हातहरू जतिसक्दो चाँडो धुनुहोस्। केहि फरक पर्दैन यदि पानी तातो छ वा चिसो वा यदि साबुन जीवाणुरोधी छ। भाइरस फ्याटको लेयरले ढाकिएको हुन्छ, यो लेयरले यसलाई बाह्यबाट जोगाउँछ, र कुनै पनि प्रकारको साबुन बोसो नष्ट गर्न सक्षम छ, त्यसैले यसले कोरोनाभाइरसलाई पनि मार्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो हात २० देखि seconds० सेकेन्डको लागि धुनु पर्छ। तपाइँको औंठा वरिपरि अतिरिक्त सावधान रहनुहोस्, तपाइँको औंलाहरू र तपाइँको हातको पछाडि साबुन रगनुहोस्। त्यसोभए तपाईंको पानी पखाल्नुहोस् र तपाईं ठीक हुनुहुनेछ।

जब तपाईंसँग पानीमा पहुँच छैन भने रक्सीको %०% एकाग्रतासँग कीटाणुनाशकको ​​प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ कुनै फेला पार्न सक्नुहुन्न भने शुद्ध मेडिकल मदिरा प्रयोग गर्नुहोस्, जुन निलो छ र कुनै फार्मेसी वा सुपरमार्केटबाट किन्न सकिन्छ।

तपाईं मास्क लगाउनु पर्छ यदि तपाईं पहिले नै बिरामी हुनुहुन्छ। यदि तपाईं बिरामी हुनुहुन्न भने, कि तपाईंले भर्खरै यो खेर फालिरहनु भएको छ र एक चिकित्साकर्मीलाई यो अझ बढी चाहिन्छ।

सकेसम्म भित्र बस्नुहोस् र मानिससँग सम्पर्कबाट टाढा रहनुहोस्। आलिंगन, चुम्बन वा ह्यान्डशेक नगर्नुहोस्, तपाईं टाढाबाट विनम्र हुनुपर्छ। जब तपाईं सार्वजनिक ठाउँमा वा पसलमा हुनुहुन्छ, अर्को व्यक्तिबाट कम्तिमा १ मिटर लामो दूरी राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाइँका काम गर्ने ठाउँमा तपाइँको ग्राहकहरूलाई पनि यही गर्न भन्नुहोस्।

नडराउनुहोस्, देशसँग पर्याप्त खाना छ, सुपरमार्केटहरू र फार्मेसीहरू आपतकालीन अवस्थामा समेत खुला रहनेछन्। सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा शान्त रहनु हो।

साथै, यदि तपाइँ आफ्नो प्रतिरोध क्षमता बढाउन चाहानुहुन्छ, भिटामिन

