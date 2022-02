Asocierea condusă de italienii de la WE BUILD, care înglobează Astaldi, susţin că deși li se cere să depună oferta finală până pe 7 februarie, Compania de Drumuri a răspuns abia pe 18, respectiv 20 ianuarie, la cele aproape 300 de solicitări de clarificare din partea constructorilor.

„În mod regretabil, Autoritatea Contractantă a stabilit noul termen-limită pentru data de 7.02.2022, termen absurd de scurt și total insuficient raportat la răspunsurile comunicate și la documentele NOI comunicate pentru PRIMA DATĂ potențialilor ofertanți, documente ce trebuie analizate și ale căror cerințe trebuie integrate în ofertele ce vor fi întocmite, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar.

În plus, așa cum am arătat, primele câteva zeci de răspunsuri (62 de răspunsuri) sunt acordate de către Autoritatea Contractantă la solicitări de clarificare adresate de către potențialii ofertanți cu un an în urmă”, se arată în documentul depus la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor de asocierea condusă de italienii de la WE BUILD.

Italienii atrag atenția că din documentația pusă la dispoziție de CNAIR, nu sunt identificate nici măcar toate posibile zone unde solul ar putea fi instabil, potrivit Digi24.

„E un studiu geotehnic care are doar coperta. Este un foraj care are coordonatele într-un lac aflat la câțiva kilometri buni de traseul autostrăzii. Rezultatul este că la competiția finală, pentru că este cu precalificare, deci când trebuie să depună ofertele, nu vine mai nimeni. Așa cum s-a întâmplat pe lotul vecin, pe secțiunea 2, unde din 6 companii, asocieri, preselectate, precalificate de CNAIR, din 6 a mai depus ofertă doar una, iar acea asociere Mapa – Cengiz din Turcia este la primul contract câștigat în România”, a explicat pentru sursa citată Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructura.

Contract de peste un miliard de euro

Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a atras atenția că licitația a fost lansată în 2020, iar italienii nu s-au plâns până acum de calitatea documentației care le-a fost pusă la dispoziție. „Luni e 7. Peste 3 zile. Probabil că CNAIR, ca urmare a acestei contestații, va suspenda pentru o perioadă această licitație, iar termenul nu va mai fi 7”, a declarat Sorin Grindeanu.

Șase firme și asocieri din Turcia, Italia, Austria și Grecia concurează pentru câştigarea celui mai mare contract scos până acum la licitație de CNAIR, unde valoarea estimată a lucrărilor este de peste un miliard de euro. Autostrada Sibiu-Pitești va avea 121 de kilometri, iar contracte de execuție sunt semnate pe 3 din cele 5 loturi. Pe unul dintre tronsoane, cel dintre Cornetu și Boița există un constructor turc desemnat încă din decembrie anul trecut, dar încă nu s-a semnat contractul.

