Finalizarea drumului expres care să lege Brăila de Galați a fost amânată de mai multe ori în ultimul an, dar cea mai recentă estimare, pe care autoritățile o consideră realistă, este aceea că drumul va fi dat în folosință în aprilie 2025.

Referitor la drumul expres Brăila – Focșani, 18 noiembrie este termenul limită pentru depunerea ofertelor în vederea atribuirii contractului de proiectare și execuție. Iar drumurile expres Brăila -Tulcea și Brăila – Buzău sunt în faza studiilor de fezabilitate, atribuite firmei spaniole Ingineria Especializada. Finalizarea acestor studii mai întârzie cel puțin până anul viitor.

Situația celor patru drumuri expres este următoarea:

Drumul Expres Brăila – Galați (10 km)

Acesta ar urma să fie finalizat în aprilie anul viitor, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR. În acest moment, lucrările sunt executate în proporție de 86%, iar stadiul plăților este de aproximativ 65%.

Contractul de proiectare și execuție a fost atribuit în aprilie 2021 asocierii SA & PE Construct SRL – Spedition UMB – Tehnostrade SRL. Valoarea lui este de aproape 450 milioane de lei, fără TVA. Lucrările au început în primăvara lui 2022, dar finalizarea a fost amânată de mai multe ori din cauza podului hobanat peste Siret, care s-a construit greu.

Acest contract face parte din proiectul Drum Expres Focșani – Brăila – Galați – Giurgiulești, finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM.

Drumul Expres Brăila – Focșani (73 km)

Licitatia pentru contractul de proiectare și execuție se află în stadiul de depunere a ofertelor până pe 18 noiembrie. Valoarea contractului este estimată la un maxim de 6,35 miliarde de lei, fără TVA. Durata contractului este de 34 luni, din care 10 luni proiectare și 24 luni execuția lucrărilor.

Traseul Drumului expres Focsani – Brăila își are originea în estul orașului Focșani, fiind conectat printr-un nod rutier la viitoarea autostradă Buzău – Focșani. Are o dezvoltare de la est către vest până la Brăila și are punct final nodul rutier de conexiune cu Drumul Expres Buzău-Brăila cu descărcare în DN 23, la est de municipiul Brăila.

Proiectul va fi finanțat în cadrul Programul Operațional Transport POT 2021 – 2027.

Drumul Expres Brăila – Tulcea (Jijila – Cataloi) (59 km)

Acest dum se află încă abia în faza de elaborare a studiului de fezabilitate. Ordinul de începere pentru studiul de fezabilitate a fost dat pe 29 iunie 2020.

Deși durata stabilită prin documentație era de 24 de luni, iar termenul inițial de finalizare a studiului de fezabilitate era februarie 2022, acesta nu este gata nici acum. Noul termen de finalizare este martie 2025.

Contractul pentru elaborarea studiul de fezabilitate a fost semnat cu firma Ingenieria Especializada Obra Civil E Industrial în mai 2020 și are, după ajustare, prețul de peste 16,63 milioane de lei, fără TVA.

Drumul Expres Brăila – Buzău (111 km)

Drumul se află încă în faza de elaborare a studiului de fezabilitate. Și acest contract a depășit cu peste doi ani termenul de finalizare stabilit inițial, iunie 2022.

Contractul pentru elaborare SF a fost semnat în 21 februarie 2020, tot cu firma spaniolă Ingenieria Especializada Obra Civil E Industrial, iar valoarea este de circa 19,5 milioane de lei fără TVA.

Și în acest caz, Contractul de serviciu a fost prelungit pentru realizarea Studiului de Fezabilitate. Noul termen de finalizare pe care CNAIR l-a acceptat prin actul adițional nr. 10 este aprilie 2025.

