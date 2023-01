Sute de persoane au mers la Graceland pentru a-i aduce un omagiu Lisei Marie Presley, care a fost înmormântată lângă fiul său, decedat în 2020, și lângă celebrul ei tată.

În cadrul ceremoniei de pe peluza din fața Graceland, au cântat artiști precum Alanis Morissette, Billy Corgan și Axl Rose.

„Inima noastră este frântă, Lisa, și te iubim cu toții. Lisa Marie Presley a fost un simbol, un model, un supererou pentru mulți oameni din întreaga lume”, a declarat mama ei, Priscilla Presley.

Lisa Marie Presley a murit pe 12 ianuarie, în urma unui stop cardiac. Cu două zile înainte de deces, fiica legendarului cântăreţ rock’n’roll a participat împreună cu mama sa la decernarea Globurilor de Aur, unde premiul pentru cel mai bun actor i-a revenit lui Austin Butler pentru rolul lui Elvis, din filmul cu același nume.

Lisa Marie Presley mai are trei fiice: Riley Keough, în vârstă de 33 de ani, şi gemenele Finley şi Harper Lockwood, în vârstă de 14 ani. Fiul ei, Benjamin Keough, a murit în 2020, la 27 de ani, o moarte considerată sinucidere de către medicul legist din comitatul Los Angeles.

Având 9 ani când Elvis Presley a murit, Lisa Marie şi-a început cariera muzicală în anii 2000. Albumele sale „To Who It May Concern” şi „Now What” au ajuns în top 10 al clasamentului Billboard 200.

Lisa Marie Presley a avut în total patru mariaje. A fost căsătorită cu Michael Jackson între anii 1994 și 1996 și cu actorul Nicholas Cage din 2002 până în 2004.

Foto: EPA

