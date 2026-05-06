„Dacă este cazul, vom fi în opoziție. Iar dacă Partidul Social Democrat, care trebuie să-și asume răspunderea și să facă ceea ce trebuie, ori să vină cu o soluție, ori să recunoască că nu are soluție, atunci, sigur, trebuie văzut ce este de făcut, pentru că noi nu suntem niște oameni care abandonăm”, a spus Ilie Bolojan. Aceasta este o afirmație surprinzătoare, ținând cont că ziua precedentă liberalii au votat să treacă în opoziție.

Întrebat dacă este posibil ca PNL, partidul pe care îl conduce, să mai intre la guvernare, premierul interimar a ocolit răspunsul: „Cei care au creat criza… Întotdeauna un partid dorește să fie în guvernare ca să poată să facă ceva. Dar nu în orice condiții, așa cum v-am spus. Nu poți să te duci mai departe cu parteneri în care nu mai ai niciun fel de încredere. V-aș da un exemplu, o metaforă, nu cea cu șobolanii. Gândiți-vă că sunteți asociată cu cineva într-o firmă privată. Și asociatul dumneavoastră vă lucrează pe la spate. Vă înșală și așa mai departe. În această situație, un om rațional ar mai face încă o firmă cu acel asociat? N-ar mai face, pentru că știe că riscă să pățească același lucru”.

Întrebat apoi dacă nu exclude 100% intrarea la guvernare într-o formulă care să îi permită să aibă încredere în parteneri, el a răspuns diplomatic.

„PNL a luat ieri o decizie și este răspunderea PSD să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț să facă acest lucru. În această situație, avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta, dar asta înseamnă să-ți asumi răspunderea pentru anumite lucruri”, a conchis Bolojan.

Afirmațiile lui Bolojan au venit la o zi după ce PNL a votat să nu mai facă vreo coaliție cu PSD, ca urmare a moțiunii de cenzură PSD-AUR care a răsturnat Guvernul Bolojan.

Totuși, potrivit stenogramelor publicate de Libertatea din ședința PNL de la Parlament ținută seara trecută, liberalii sunt împărțiți între revenirea la guvernare cu PSD și opoziție. „Nu o să-mi cer scuze și nici voie să vorbesc liber. În opoziție credeți că o să fie simplu?”, a spus prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, în spatele ușilor închise, potrivit informațiilor Libertatea.

Foarte important, Predoiu nu a fost singurul liberal important care a avut acest punct de vedere în ședința PNL care a avut loc la Parlament.

Ilie Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură după 1989

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

După câteva ore, președintele Nicușor Dan a spus că „vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” și a precizat că mai întâi va purta discuții informale, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”. Totodată, șeful statului a făcut un nou apel la calm, exact ca pe 22 aprilie, când criza politică abia începuse.

În ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan, el este președinte „plin” al PNL din iulie 2025, iar mandatul în fruntea partidului expiră în 2027, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.

Foarte important, liberalii au anunțat după ce Guvernul Bolojan a fost demis că ei trec în opoziție, iar Bolojan a spus că „vom lucra pentru un pol de modernizare a României”.