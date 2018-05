Regizorul japonez Hirozaku Kore-Eda a fost marele câștigător al Festivalului de Film de la Cannes 2018. Acesta a obținut cel mai important premiu al festivalului cu pelicula Manbiki Kazoku / Shoplifters, care spune povestea unei familii care trăiește din furturile din magazine şi care primeşte în sânul său o fetiţă maltratată. Pelicula a fost cea care s-a impus în fața celorlalte 17 lungmetraje aflate în cursa pentru Palme d’Or.

Lista completă a premiilor Festivalului de Film de la Cannes 2018

Competiţia oficială:

Palme d’Or – “Une affaire de famille”, de Hirokazu Kore-eda

Marele Premiu al Juriului (Grand Prix) – “BlacKkKlansman”, de Spike Lee

Premiul Juriului – “Capharnaüm”, de Nadine Labaki

Premiul pentru regie – Pawel Pawlikowski, pentru “Cold War”,

Premiul pentru scenariu – “Heureux comme Lazzaro”, de Alice Rohrwacher, şi “3 Faces”, de Jafar Panahi

Premiul pentru interpretare masculină – Marcello Fonte, pentru rolul din “Dogman”, de Matteo Garrone

Premiul pentru interpretare feminină – Samal Yeslyamova, pentru rolul din “Ayka”, de Sergey Dvortsevoy

Caméra d’Or – “Girl”, de Lukas Dhont

Palme d’Or pentru scurtmetraj – “All These creatures”, de Charles Williams

Menţiune specială pentru scurtmetraj: “Yan Bian Shao Nian”, de Wei Shujun.

Un Certain Regard:

Marele Premiu – “Grans/ Border”, de Ali Abbasi

Premiul juriului – “Chuva e cantoria na aldeia dos mortos/ The dead and the others”, de João Salaviza, Renée Nader Messora

Premiul pentru regie – “Donbass”, de Sergei Loznitsa

Premiul pentru scenariu – “Sofia”, de Meryem Benm’barek

Premiul pentru interpretare – Victor Polster, pentru rolul din “Girl”, de Lukas Dhont

Cinéfondation:

Premiul I – “El verano del Leon Electrico”, de Diego Cespedes

Premiul al II-lea – “Kalendar”, de Igor Poplauhin, “Dong Wu Xiong Meng”, de Shen Di

Premiul al III-lea – “Inanimate”, de Lucia Bulgheroni

Quinzaine des réalisateurs

Premiul Art Cinema: “Climax”, de Gaspar Noé

Premiul Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD): “En liberté”, de Pierre Salvadori

Label Europa Cinema: “Troppa Grazia”, de Gianni Zanasi

La Semaine de la critique

Marele premiu al juriului: “Diamantino”, de Gabriel Abrantes şi Daniel Schmidt

Premiul Fondation Louis Roederer: Félix Maritaud (“Sauvage”)

Premiul Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD): “Women at War”, de Benedikt Erlingsson şi Ólafur Egill Egilsson

Cannes Soundtrack: Roma Zver şi German Osipov, pentru “L’Eté”, de Kirill Serebrennikov

L’oeil d’or: “Samouni Road”, de Stefano Savona

Premiul FIPRESCI: “Burning”, de Lee Chang-dong (competiţie); “Girl”, de Lukas Dhont (Un certain Regard), “One Day”, de Zsófa Szilagyi (Semaine de la Critique/ Quinzaine des réalisateurs)

Carrosse d’Or – Martin Scorsese

Palme d’or spéciale: Jean-Luc Godard

Queer Palm – “Girl”, de Lukas Dhont

Palm Dog – câinii din “Dogman”, de Matteo Garrone

Ceremonia de închidere a celei de-a 71-a ediţii a Festivalului de la Cannes a fost prezentată de actorul şi regizorul francez Edouard Baer.

Juriul de anul acesta al Festivalului de la Cannes a fost format din actorul chinez Chang Chen, regizoarea, scenarista şi producătoarea americană Ava DuVernay, regizorul, scenaristul şi producătorul francez Robert Guédiguian, cantautoarea din Burundi Khadja Nin, actriţa franceză Léa Seydoux, actriţa americană Kristen Stewart, regizorul şi scenaristul canadian Denis Villeneuve şi regizorul şi scenaristul rus Andrei Zvyagintsev, alături de Cate Blanchett (preşedinte).

Festivalul de la Cannes, cu o tentă pronunţat politică anul acesta, a început pe 8 mai, cu proiecţia filmului “Everybody Knows/ Todos lo saben”, de Asghar Farhadi, cu cuplul de staruri Penélope Cruz şi Javier Bardem.În timpul festivalului, au avut loc și două proteste pe covorul roșu. Mai întâi, zeci de actrițe au manifestat împotriva inegalității de șanse la Hollywood. Ulterior, 16 actrițe de culoare au pășit pe covorul rosu, din nou, pentru a sublinia această discriminare.

Foto: EPA