Avioanele de luptă israeliene au lovit casa din Gaza a lui Ismail Haniyeh, șeful biroului politic al Hamas, au declarat Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) pe Telegram.

Haniyeh, considerat liderul general al grupului militant, locuiește în Qatar de câțiva ani.

Dar IDF a spus că casa lui a fost „folosită ca infrastructură teroristă și adesea a servit drept punct de întâlnire pentru liderii de rang înalt ai Hamas”.

