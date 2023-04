Monica Gubernat: „Fac această propunere raportându-mă la cadrul legal și mai ales la istoricul pe care această instituție o are. O propunere de 100.000 de lei amendă, cea mai mare amendă pe care o poate da CNA, pentru discriminare”.

12:20 - Acum 9 minute Orsolya Borsos: „Mai multă atenție și mai puține stereotipuri și prejudecăți”

Orsolya Borsos: „Eu am rămas cu un gust foarte amar după aceste două emisiuni. Am considerat că este un subiect de interes public. Am simțit nevoia de o dezbatere care să oprească stigmatizarea și discriminarea, nu să le alimenteze.

Aici nu vorbim doar de afecțiunile psihice ale Iuliei Marin. Este vorba și despre depresie, anxietate, alte boli psihice, în forme mai ușoare sau mai puțin ușoare, supuse unor discriminări. Trag un semnal de alarmă, când se vorbește despre astfel de cazuri să fie mai multă atenție și mai puține stereotipuri și prejudecăți.”