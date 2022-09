Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat duminică seară că batalionul 130 din cadrul forțelor sale armate a ajuns la punctul de control Hoptivka, în apropiere de granița cu Rusia, informează The Guardian.

“Contraofensiva ucraineană este în curs de desfășurare în regiunea Harkov. Zeci de sate și orașe au fost eliberate. Armata Ucrainei a ajuns la punctul de control Hoptivka, la granița cu statul terorist. Ucraina își va restabili integritatea teritorială, inclusiv în Donbas și Crimeea. Pregătiți-vă să înotați, ocupanților”, a transmis ministerul ucrainean al Apărării, într-un mesaj publicat pe Twitter.

?? counteroffensive is ongoing in the Kharkiv region. Dozens of villages and towns have been liberated. #UAarmy reached Hoptivka check point, at the border of the terrorist state.

?? will restore its territorial integrity, including Donbas and Crimea.

Prepare to swim, occupiers. pic.twitter.com/6L3hO7MvJN