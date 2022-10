Uniunea Europeană „îndeamnă Rusia să revină asupra deciziei sale” de a-şi suspenda participarea la acordul privind exportul de cereale din porturile ucrainene, vitale pentru aprovizionarea alimentară mondială, a transmis duminică pe Twitter şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell.

Această decizie „pune în pericol principala cale de export de cereale şi grâne de care avem nevoie pentru a răspunde crizei alimentare mondiale provocate de războiul din Ucraina”, a insistat Borrell.

Russias decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.



The EU urges Russia to revert its decision.