Comandamentul Strategic al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat sâmbătă că un depozit de petrol și mai multe depozite militare rusești au fost distruse cu succes în Crimeea, peninsulă anexată de Rusia din 2014, scrie The Kyiv Independent.

În Crimeea au fost raportate o serie explozii mai devreme în cursul zilei. Pe rețelele de socializare au apărut o serie de înregistrări video în care se puteau vedea coloane de fum ridicându-se din mai multe locuri, inclusiv din apropierea căilor ferate.

Russian Telegram channels report a detonation in an ammunition warehouse in temporarily occupied Crimea, allegedly due to a drone attack. pic.twitter.com/5pZxPk7af9