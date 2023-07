„Poate că nu ar fi trebuit să o spun, dar o voi face. (Combatanții) Wagner au început să ne streseze. «Vrem să mergem în Occident. Lăsați-ne», ne spun ei”, i-a spus Lukașenko lui Putin în timpul întâlnirii lor de la Sankt Petersburg.

„De ce trebuie să mergeți în Occident? «Păi, mergeți într-o excursie la Varșovia, la Rzeszow»”, a adăugat Lukașenko. „Îi țin în centrul Belarusului, așa cum am convenit”, a precizat liderul de la Minsk.

„Controlăm ceea ce se întâmplă (cu luptătorii Wagner, n.r.)”, a mai declarat el, adăugând: „Ei sunt într-o dispoziție proastă”.

⚡️”The #Wagner mercenaries have started to stress us out – they want to go to the West, saying: ‘Let's go on an excursion to #Warsaw and #Rzeszów,” the self-proclaimed President of Belarus #Lukashenko said at a meeting with #Putin, Russian state media reported. pic.twitter.com/NPaXLnzveb