Drone ucrainene au lovit două clădiri nerezidențiale din Moscova la primele ore ale dimineții de luni, 24 iulie, și au fost „reprimate” de apărarea aeriană, au declarat autoritățile ruse, relatează CNN și The Kyiv Independent.

Fragmente ale unei drone au fost găsite apoi la aproximativ doi kilometri de clădirea principală a Ministerului rus al Apărării, potrivit agențiilor de presă de stat locale.

Russia: Drone attack on Moscow. A drone struck a skyscraper on Zagorodnoye Highway. Drones were also shot down on Komsomolsky Avenue in Moscow, near the Russian Ministry of Defence. pic.twitter.com/iFobofBLZo