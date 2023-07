„Distrugerile sunt enorme, jumătate din catedrală este acum fără acoperiș”, a declarat arhidiaconul de la catedrala din orașul ucrainean de la Marea Neagră.

Angajații catedralei interveneau duminică, 23 iulie, pentru a scoate documente și obiecte de valoare din interiorul care a fost inundat de apa folosită de pompieri pentru a stinge incendiul izbucnit în urma atacului.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, o vom restaura”, spune Andrii Palchuk.

Două persoane care se aflau în catedrală în momentul loviturii au fost rănite.

