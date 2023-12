Atacurile aeriene au vizat, în principal oblastul Harkov și oblastul Donețk. Peste 100 de de așezări au intrat sub focul artileriei.

Obuzele rusești au ucis un civil și au distrus 2 case în orașul Ciasiv Iar, din est, sâmbătă , a anunțat Ministerul de Interne al Ucrainei. Localitarea se află la mai puțin de 5 kilomentri vest de orașul Bahmut, pe care Rusia a pretins că l-a capturat în mai, după un atac devastator de luni de zile, relatează The Guardian .

Ucraina a acuzat Rusia, sâmbătă, că a comis o „crimă de război” prin executarea soldaţilor ucraineni care şi-au manifestat intenţia de a se preda, în urma publicării în social media a unor imagini a căror autenticitate nu a putut fi verificată de afenția France Presse, scrie agenția News.ro.

Un scurt filmuleţ postat canalul de Telegram DeepState arată doi bărbaţi ieşind dintr-un adăpost, unul cu mâinile deasupra capului, înainte de a se întinde pe jos în faţa unui alt grup de soldaţi. Urmează ceea ce pare a fi focuri de armă şi apare fum, înainte ca videoclipul să se întrerupă brusc.

Aceste imagini nedatate au fost prezentate pe reţelele de socializare ca fiind filmate în apropiere de Avdiïvka, estul Ucrainei.

Potrivit DeepState, acest lucru s-a întâmplat lângă Stepnoi, inamicul a intrat în pozițiile batalionului 45 separat de puști.

Dar nici locul şi nici autenticitatea lor nu au putut fi confirmate de AFP. Cu toate acestea, comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineţ, a denunţat o „crimă de război”.

„Astăzi, a fost publicată pe internet o înregistrare video cu execuţia de către soldaţii ruşi a unor soldaţi ucraineni care s-au predat”, a scris el pe Telegram.

Lubineţ a estimat că soldaţii ucraineni „au făcut ceea ce era necesar arătând că se predau” şi că Rusia ar fi trebuit „să-i ia prizonieri”, cerând ca aceasta să fie „pedepsită” în consecinţă. Cei doi bărbaţi „nu reprezentau nicio ameninţare”, a adăugat el.

„Federația Rusă a încălcat încă o dată legile și obiceiurile războiului, normele dreptului internațional. Filmările publicate în mass-media arată execuția a doi prizonieri de război ai Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit informațiilor confirmate, ocupanții ruși împușcă încă o dată soldați neînarmați”, a raportat canalul Telegram al Comitetului Strategic al Forțelor Armate ale Ucrainei, preluat de TSN.

Facem apel la comunitatea internațională să condamne acțiunile Rusiei și să aducă în fața justiției conducerea militară a țării agresoare. Armata ucraineană:

Foto: Facebook General Staff of the Armed Forces of Ukraine

