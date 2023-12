Război în Ucraina, ziua 671 | Cel puțin un mort și patru răniți într-un bombardament asupra unei gări din Herson pline cu oameni

Distrugerea de către Ucraina a navei rusești de asalt Novocherkask în Crimeea demonstrează că războiul nu a ajuns într-o „fundătură”, așa cum cred unii, a notat ministrul britanic al apărării, Grant Shepps, pe X.

„Acest ultim incident cu distrugerea flotei lui Putin arată că cei care cred că războiul din Ucraina a ajuns într-o fundătură se înșală! Nu au observat că 20% din flota rusă de la Marea Neagră a fost distrusă în ultimele 4 luni”, a transmis Grant Shepps.

This latest destruction of Putin’s navy demonstrates that those who believe there’s a stalemate in the Ukraine war are wrong!



They haven’t noticed that over the past 4 months 20% of Russia’s Black Sea Fleet has been destroyed.



Russia’s dominance in the Black Sea is now… https://t.co/F6zRmA9Kwx