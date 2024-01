Informația conform căreia, în urma atacului forțelor armate ucrainene asupra Sevastopolului și Crimeei din 4 ianuarie, șeful Marelui Stat Major rus Valeri Gherasimov a fost ucis este falsă, scrie Kommersant, care citează canalul Telegram „War on Fake”, apropiat de Ministerul Apărării de la Moscova.

Zvonuri despre moartea lui Gherasimov au apărut în presa ucraineană și poloneză, precum și pe o serie de canale de Telegram.

