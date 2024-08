Şeful Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a inspectat marţi trupele grupării militare Ţentr (Centru), care luptă în regiunea Doneţk din estul Ucrainei, transmite EFE, potrivit Agerpres.

După cum a indicat Ministerul rus al Apărării pe contul său de Telegram, Gherasimov a ascultat rapoartele comandanţilor „cu privire la situaţia din zona lor de responsabilitate”.

Gherasimov a „sintetizat rapoartele şi a trasat misiuni viitoare” în faţa forţelor ruse, conform ministerului, care a difuzat o înregistrare video a vizitei şefului Statului Major pe linia frontului.

Imaginile îl arată pe Gherasimov în uniformă de campanie făcând turul unor blindate şi ascultând rapoartele comandanţilor.

🇷🇺🇺🇦 Chief of the General Staff Valery Gerasimov visited the troops of the Center group in the special operation zone, the Ministry of Defense reported.



The general listened to the reports of the commanders, set tasks and presented awards to the servicemen. pic.twitter.com/SjIa6V6Vl9