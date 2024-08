Deputații Dumei ruse de Stat a Rusiei au votat miercuri, 1 august, amendamentele la Legea cu privire la măsurile disciplinare aplicate celor care folosesc telefoanele mobile pe câmpul de luptă.

Interdicția este în vigoare de mai mult timp, dar nu era aplicată. Pedepsele, 10 zile de detenție în primă fază, vor fi aplicate de instanțele de garnizoană.

Modificarea legii prevede transferul puterii către comandanții unităților pentru aplicarea pedepselor pentru utilizarea neautorizată a telefonului mobil de zece zile de detenție.

Amendamentele au fost depuse de generalul colonel Andrei Kartapolov, fost comandant superior al armatei, adjunct și președinte al Comitetului de Apărare al Dumei de Stat.

„În ziua de azi, orice dispozitiv inteligent este o parte integrantă a echipamentului unui soldat. În primul rând, este comunicarea, 90% din comunicare se face pe canalul Telegram și pe messengerul Discord. În rest se folosește un walkie-talkie, pe care, oricum, inamicul îl ascultă”, explică nevoia de smartphone-uri un sergent cu indicativul Fenibut.

Soldații folosesc hărți, navigație și alte informații disponibile pe internet, dar și pentru a vorbi cu familiile lor și pentru a se relaxa.

„Uneori este foarte necesar să te uiți la fotografii și să asculți muzică în tranșee, chiar sub focul inamic”, a declarat un subofițerul rus care se află în Ucraina din septembrie 2023.

„De ce avem nevoie de smartphone-uri? Este o întrebare ciudată. Este ca și cum ai întreba în al Doilea Război Mondial de ce este nevoie de mașini când poți merge pe cai! Telefoanele inteligente sunt necesare pentru a ne reduce pierderile. Ele fac posibilă planificarea operațiunilor, gestionarea bătăliilor și stabilirea interacțiunii între unități mult mai eficient decât echipamentele tehnice standard învechite”, adaugă subofițerul, care afirmă că „soldații râd sau înjură inițiativa politică”.

Russia wants to stops its soldiers in Ukraine using smartphones–unfortunately, they are now essential for Russian troops due to the lack of other communications. My take for Forbes https://t.co/5DS8YDccxX